Mayim Bialik de The Sweet Way Big Bang Theory a célébré l’anniversaire de l’ancien co-star Jim Parsons

Dans l’ensemble, vous devez aimer la nature soudée de toute la distribution de Big Bang Theory, ce qui se produit naturellement lorsque vous travaillez sur une émission pendant 12 ans. Pour être honnête, les acteurs se sont probablement plus vus que leur famille et leurs amis. Mais compte tenu du travail qu’ils ont accompli, les téléspectateurs apprécient définitivement leurs efforts, et on peut parier que Jim Parsons et Mayim Bialik ne seront pas les seules stars à avoir de douces interactions au fil du temps.