Mayim Bialik et Ken Jennings animeront “Jeopardy !” cette saison ⋆ .

Dans la dernière tournure de «Jeopardy!», Mayim Bialik et Ken Jennings tourneront en tant qu’hôtes au moins pour le reste de l’année alors que les producteurs détermineront ce qu’il faut faire pour remplacer définitivement le regretté Alex Trebek.

“Je ne sais pas si vous avez entendu, mais @missmayim et @kenjennings m’hébergent jusqu’à la fin de l’année”, a publié jeudi le compte Twitter de l’émission. « Tout le personnel est supralunaire. »

Sur la lune en effet: l’acteur Bialik et l’ancien “Jeopardy!” le champion Jennings a tous deux fait des concerts d’invités avant Mike Richards, anciennement un “Jeopardy!” producteur exécutif, a été nommé animateur permanent de l’émission syndiquée début août.

Mais les commentaires de podcast inappropriés que Richards a faits en 2013 et 2014 ont refait surface, ainsi que des poursuites qui alléguaient un mauvais traitement des modèles sur “The Price Is Right”. Bien qu’aucune des poursuites n’ait été dirigée uniquement contre lui et qu’il ait été démis de ses fonctions de défendeur dans l’une d’entre elles, le contrecoup s’est avéré trop important pour Sony Pictures Entertainment.

Richards a démissionné le 20 août et les épisodes qui avaient été enregistrés avec lui en tant qu’hôte sont diffusés cette semaine jusqu’à vendredi.

Pendant ce temps, Bialik s’était vu confier le travail permanent d’animer «Jeopardy!» aux heures de grande écoute! émissions et retombées, et jusqu’à présent, cette décision a été prise.

“À partir du lundi 20 septembre, Bialik accueille plusieurs semaines d’épisodes, qui seront diffusés jusqu’au 5 novembre”, a déclaré Sony Pictures Television dans son communiqué jeudi. “Après cela, Bialik et Jennings se partageront les tâches d’hébergement si leurs horaires le permettent.”

L’émission en semaine, qui en est à sa 38e saison de syndication, a une audience hebdomadaire de plus de 20 millions de téléspectateurs, selon les cotes Nielsen NPower.

La veille de sa démission en tant qu’hôte, Richards a déclaré dans une déclaration au Ringer, qui a passé en revue les 41 épisodes du podcast où Richards a fait ses remarques offensantes avant qu’elles ne soient supprimées d’Internet: “C’est humiliant de faire face à un moment terriblement embarrassant d’erreur de jugement, d’imprudence et d’insensibilité d’il y a près d’une décennie. Avec le recul, il n’y a bien sûr aucune excuse pour les commentaires que j’ai faits sur ce podcast et je suis profondément désolé.

Moins de deux semaines plus tard, il a également été évincé en tant que producteur exécutif de “Jeopardy!” et son émission d’accompagnement, “Wheel of Fortune”.

« Nous l’avions espéré lorsque Mike a quitté le poste d’hôte chez ‘Jeopardy!’ cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes que nous avons tous connues ces dernières semaines », a déclaré Suzanne Prete, vice-présidente exécutive des affaires et de la stratégie chez « Wheel of Fortune » et « Jeopardy ! », dans un e-mail adressé au personnel fin août. .

“Cela ne s’est clairement pas produit”, a écrit Prete.

