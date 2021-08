Mayim Bialik partage une photo du tournage après être devenue l’hôte temporaire

Le jeu télévisé doit continuer pour le Jeopardy ! équipage. L’animatrice temporaire de l’émission Mayim Bialik a récemment partagé une photo d’elle et de son agent, Richard Weitz, sur le plateau pendant la production. “Mon incroyable agent @richardweitzla s’est arrêté sur le tournage de Jeopardy ! cette semaine. Ouais. Le même agent que j’ai appelé (aka buggé !!) dès que mon fils Miles m’a suggéré d’héberger Jeopardy !”, a-t-elle écrit en légende. Bialik portait un blazer bleu sarcelle et un haut bleu marine sur la photo tout en portant des lunettes de vue à monture carrée bleues emblématiques.

Bialik intervient en tant qu’hôte temporaire au milieu de la recherche continue de Sony Pictures Television d’un animateur permanent à temps plein. La société pensait auparavant en avoir trouvé un dans le producteur exécutif Mike Richards, mais l’idée a été de courte durée. Après avoir été annoncé à la place du célèbre hôte Alex Trebek, Richards a refusé la nomination à la suite de la reprise de la controverse concernant ses commentaires raciaux et antisémites passés ainsi que son implication dans une poursuite pour harcèlement sexuel.

“Cela me fait mal que ces incidents et commentaires passés aient jeté une telle ombre sur Jeopardy ! alors que nous cherchons à commencer un nouveau chapitre”, a écrit Richards dans sa déclaration. “Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai été profondément honoré d’avoir été invité à animer l’émission souscrite et j’ai été ravi de l’opportunité d’élargir mon rôle. Cependant, au cours des derniers jours, il est devenu clair qu’aller de l’avant en tant qu’hôte serait trop d’une distraction pour nos fans et pas de la bonne décision pour le spectacle. En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte à compter de maintenant. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui. “

La photo arrive alors que certains des précédents commentaires controversés de Bialik concernant Harvey Weinstein et la sécurité des vaccins ont été révélés à la suite de son annonce de nomination temporaire. Bialik a d’abord répondu aux problèmes en disant que ses mots étaient “sortis de leur contexte”. Cependant, il sera intéressant de voir ce qui va suivre lors du nouveau passage de la star de Big Bang Theory en tant qu’hôte avant que le champion Ken Jennings n’intervienne éventuellement en tant qu’hôte permanent. Elle a d’abord réagi à la nouvelle en exprimant son enthousiasme.

« Je ne pourrais pas être plus ravi de rejoindre le Jeopardy ! famille », a déclaré Bialik dans un communiqué mercredi. “Ce qui a commencé avec ma fille de 15 ans qui a répété une rumeur d’Instagram selon laquelle je devrais être l’hôte de l’émission est devenu l’une des opportunités les plus excitantes et surréalistes de ma vie ! Je suis tellement reconnaissant et excité de continuer à travailler avec Mike Richards, et je suis juste sur la lune pour unir mes forces avec lui et Sony. Après toutes les conversations que nous avons eues à propos de ce partenariat, je suis tellement prêt à commencer !