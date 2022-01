Mayim Bialik a beaucoup appris depuis qu’elle a accueilli Jeopardy!. Bien qu’elle ait plaisanté lors d’une récente interview, elle s’est également sentie « la plus stupide » pendant l’émission. Selon Entertainment Tonight, Bialik a parlé de son rôle d’hôte de Jeopardy lors de l’émission The Kelly Clarkson Show vendredi.

Au cours de la discussion, Bialik et Kelly Clarkson ont plaisanté sur le fait que regarder un épisode de Jeopardy peut les rendre « stupides ». Clarkson a même plaisanté en disant qu’obtenir une seule bonne réponse lui ferait une journée. À ce stade, l’alun de Big Bang Theory a raconté comment héberger Jeopardy! l’a fait se sentir « la plus stupide ». Bialik, titulaire d’un doctorat en neurosciences de l’UCLA, a plaisanté en disant: « Si vous voulez vous sentir le plus stupide, asseyez-vous dans la salle de l’écrivain. »

Même si Bialik a plaisanté en disant qu’il était assis dans le Jeopardy ! La salle des écrivains ne la faisait pas se sentir comme l’ampoule la plus brillante, elle n’avait que de belles choses à dire sur l’équipe de production du quiz. Elle a poursuivi à propos de l’équipe de rédaction : « Je ne comprends pas. Je veux dire, ces gens ont des connaissances qui sont si belles. » Bien sûr, l’acteur a également réfléchi à son Jeopardy ! séjour d’hébergement jusqu’à présent. La saison dernière, Bialik et Ken Jennings ont pris le relais alors que l’émission décide du remplacement permanent d’Alex Trebek.

« C’est très amusant », a déclaré Bialik. « Je veux dire, c’est très rapide. Nous tournons cinq épisodes par jour. Il y a quelqu’un dans mon oreille qui me dit des choses toute la journée, ce qui est son propre genre de folie. » Il a été initialement annoncé que Bialik et Jennings remplaceraient en tant qu’hôtes invités jusqu’à la fin de l’année. Mais, en décembre, Jeopardy ! a révélé qu’ils resteraient en tant qu’hôtes invités alors que leur recherche du remplaçant de Trebek se poursuit.

Une déclaration de l’émission disait : « Nous sommes ravis de vous faire savoir que notre équipe excellente et expérimentée devant et derrière la caméra se poursuivra jusqu’en 2022 : @missmayim et @kenjennings partageront les tâches d’hébergement jusqu’à la fin de #Jeopardy ! » Ils ont également annoncé que Michael Davies resterait producteur exécutif pour le reste de la saison 38. Cette annonce est intervenue à la lumière du scandale entourant l’ancien producteur exécutif Mike Richards, qui a été sélectionné pour être l’hôte permanent avant de démissionner. Il a ensuite été licencié des deux Jeopardy! et Wheel of Fortune, dont il a tous deux été producteur exécutif.