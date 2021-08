Mayim Bialik prendra temporairement le relais en tant qu’hôte à temps plein de ‘Jeopardy’ ⋆ .

Tout dans le désordre Jeopardy est juste déprimant. Mike Richards n’aurait jamais dû être en charge de la recherche d’hôte de remplacement. Il n’aurait jamais dû être autorisé à choisir lui-même. L’entreprise Sony aurait dû voir les problèmes avec Richards, mais ils ne l’ont pas fait parce que lol, pourquoi se donneraient-ils la peine de contrôler un mec blanc? Jeopardy a déjà tourné une semaine d’épisodes avec Richards en tant qu’hôte, et ils seront diffusés comme prévu. Alors que le processus de recherche d’hôte recommence, les producteurs ont demandé à Mayim Bialik d’intervenir en tant qu’hôte temporaire en semaine, et pas seulement en tant qu’hôte aux heures de grande écoute (ce qui est son poste maintenant).

La star de la sitcom Mayim Bialik assumera temporairement les tâches d’hébergement en semaine à “Jeopardy!” alors que la vénérable émission de quiz se regroupe à la suite du départ de son nouvel hôte, Mike Richards, la semaine dernière. Sony Pictures Entertainment a nommé M. Richards, le producteur exécutif de « Jeopardy ! », comme successeur d’Alex Trebek ce mois-ci. Mais il a démissionné vendredi au milieu d’une fureur suscitée par les commentaires sexistes et offensants qu’il avait faits sur un podcast il y a plusieurs années. Pour l’instant, M. Richards reste le producteur exécutif de la série. Sony a déclaré lundi que Mme Bialik hébergerait les enregistrements de “Jeopardy!” à Culver City, Californie, 15 épisodes en tout. La société a déclaré avoir repris sa recherche d’un remplaçant permanent pour M. Trebek, mais n’a pas révélé de liste formelle de candidats. “Alors que nous avançons dans la production de cette saison de” Jeopardy ! “, des hôtes invités supplémentaires seront annoncés”, a déclaré Sony dans un communiqué lundi. La recherche renouvelée d’un remplaçant pour M. Trebek est une bonne nouvelle pour un défilé d’hôtes en herbe et de leurs fans. Ken Jennings, un favori des fans qui a remporté un record de 74 matchs consécutifs, a été vu par certains “Jeopardy!” membres d’équipage en tant qu’héritier préféré de M. Trebek. Lorsque M. Jennings est arrivé pour animer l’émission dans le cadre du processus d’audition, il a trouvé une paire de boutons de manchette de M. Trebek et une note manuscrite de la veuve de M. Trebek, Jean, qui l’attendait. Il y a également eu une importante campagne de soutien à LeVar Burton, une star de “Reading Rainbow” et “Star Trek: The Next Generation”. “‘Péril!’ est une pierre de touche culturelle, et pour un homme noir, occuper ce podium est important », a déclaré M. Burton au New York Times cette année.

[From The NY Times]

Tu sais ce que je me demande ? Je me demande si les producteurs – y compris Mike Richards – pensent que Mayim pourrait être un « succès » et que ce concert d’hébergement temporaire en semaine pourrait devenir une solution plus permanente. Je parie que c’est aussi ce que ressentent les dirigeants de Sony – comme, il y a un aspect attentiste, et ils vont regarder très attentivement pour voir la réaction aux épisodes de Mayim chaque fois qu’ils sont diffusés.

En parlant de ça, on parle encore beaucoup de savoir si Mayim est anti-Vaxx ou non. Tout a commencé en 2012, lorsque Mayim a écrit un livre sur la parentalité intitulé Beyond the Sling. Elle a écrit dans ce livre : « Nous avons pris une décision éclairée de ne pas vacciner nos enfants, mais c’est une décision très personnelle qui ne devrait être prise qu’après des recherches suffisantes, qui sont aujourd’hui à la portée de tous les parents qui cherchent à en savoir plus sur la santé de leur enfant. indépendamment de leurs connaissances médicales ou de leur niveau d’instruction. Pendant les essais de Jeopardy, il y a eu un tollé à propos de ces citations (comme il devrait y en avoir) et le représentant de Mayim a précisé que Mayim “a été entièrement vacciné contre le virus COVID-19 et n’est pas du tout un anti-vaxxer”. Mayim a également tweeté, en 2015 : « dissiper les rumeurs concernant ma position sur les vaccins. je ne suis pas anti. mes enfants sont vaccinés. tant de colère et d’hystérie. J’espère que cela clarifie les choses. Elle est donc pro-vaccin alors que les vaccins concernent le Covid. Mais ses enfants sont-ils complètement vaxxés pour tout ? VF a noté que Mayim semblait parler de ce problème particulier dans une vidéo YouTube l’année dernière :

Elle a en outre expliqué comment sa réflexion sur la vaccination avait évolué dans une vidéo YouTube d’octobre 2020 intitulée « Anti-Vaxxers and Covid ». Bialik a partagé qu’elle et ses deux enfants recevraient à la fois des vaccins COVID-19 et des vaccins contre la grippe. « Cette année, je vais faire quelque chose que je n’ai littéralement pas fait depuis 30 ans : je vais me faire vacciner. Je connais! Et devine quoi? En fait, je vais en avoir deux. Vous pourriez dire : « Hé, attendez une seconde, Dr Mayim Bialik, vous ne croyez pas aux vaccins ! Vous êtes l’un de ces anti-vaccins », a poursuivi Bialik. « J’ai écrit un livre il y a environ 10 ans sur mon expérience parentale et à l’époque, mes enfants n’avaient pas reçu le calendrier habituel de vaccination. Mais je n’ai jamais, pas une seule fois, dit que les vaccins n’étaient pas précieux, inutiles ou inutiles, parce qu’ils le sont. » Elle a ajouté: «La vérité est que j’ai retardé les vaccinations pour des raisons que vous ne connaissez pas nécessairement simplement parce que vous me suivez sur les réseaux sociaux…. À ce jour, mes enfants n’ont peut-être pas reçu tous les vaccins que vos enfants ont, mais mes enfants sont vaccinés. » Bialik a ensuite détaillé ses convictions selon lesquelles les enfants reçoivent «beaucoup trop de vaccins dans ce pays» et que «la communauté médicale opère souvent[s] d’un endroit de peur pour gagner de l’argent. Pourtant, elle a trouvé “très troublant” que certaines personnes ne soient pas vaccinées contre COVID-19. Je veux que mon système immunitaire ait les meilleures chances de combattre tout ce qui se présente, surtout s’il s’agit de COVID. »

[From Vanity Fair]

Attends quoi? Elle essaie vraiment d’enfiler cette aiguille de « sonner comme une personne saine d’esprit qui croit en la science » et « d’avoir l’air d’être juste assez folle pour ne vacciner qu’à moitié ses enfants parce qu’elle pense qu’elle est plus intelligente que les immunologistes ». Elle joue à un jeu très étrange avec les anti-vaxxers, laissant juste assez de place pour prétendre de manière plausible qu’elle est à la fois pro-vaccin et anti-vaxx-adjacente. Et oui, cela devrait absolument être un facteur dans les discussions plus larges pour savoir si Mayim conserve ou non un concert d’hébergement Jeopardy permanent.

