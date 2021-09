Mayim Bialik essaie de rester aussi loin du Jeopardy ! d’accueil de drame que possible. L’actrice partagera les tâches d’animation du jeu télévisé avec Ken Jennings jusqu’à la fin de l’année après que l’ancien producteur exécutif de Jeopardy!, Mike Richards, ait quitté le rôle d’hôte au milieu d’un scandale, mais Bialik garde les yeux sur le prix – ou le des indices, c’est.

Au cours de The Late Late Show With James Corden de mardi, l’ancien de Big Bang Theory a partagé ce que c’était que de vivre le drame d’hébergement du jeu télévisé de première main. Péril! est à la recherche d’un nouvel hôte permanent depuis la mort d’Alex Trebek en novembre 2020, attirant une vingtaine d’hôtes invités tout au long de l’année dans le cadre de sa recherche. Au cours de son premier passage de deux semaines dans l’émission, Bialik est rapidement devenue une favorite des fans.

“J’ai fait la une de CNN trois jours de suite”, a déclaré Bialik. « Qui savait que les gens étaient si passionnés par l’hôte de Jeopardy ! » Richards a été nommé hôte permanent en août, mais une semaine seulement après la démission de l’annonce après que les commentaires offensants d’un podcast précédent aient refait surface. Quelques jours plus tard, il a été démis de ses fonctions de producteur exécutif des deux Jeopardy! et Wheel of Fortune, et Bialik et Jennings ont été nommés hôtes intérimaires.

Bialik a dit à Corden qu’elle voulait simplement héberger, pas s’insérer dans l’histoire. “Je veux dire, j’essaie juste de lire les indices. Vous savez, laissez-moi simplement lire les indices”, a-t-elle déclaré. “Le truc avec Jeopardy !, nous passons toute notre vie à vouloir être vus, vous savez, et ce travail est comme – les gens devraient penser le moins possible à moi. Ce qui signifie que c’est mon travail d’être l’hôte, tout comme lire le des indices.” Surtout, Bialik a qualifié l’animation de l’émission d'”incroyablement agréable”, jaillissant : “J’apprends des choses toute la journée. Je rencontre des gens qui ont un genre de connaissances que je ne possède pas. Je ferais horriblement sur Jeopardy ! Horrible.”

Le deuxième séjour d’accueil de Bialik survient alors que Matt Amodio poursuit son impressionnante séquence de 30 victoires consécutives, ce qui l’a consolidé mardi en tant que troisième Jeopardy le plus réussi! concurrent en jeu régulier, le mettant à distance de frappe de la séquence de 32 victoires consécutives de James Holzhauer. Lors d’une interview avec le Washington Post, Amodio a déclaré qu’il avait profité du drame d’accueil pour détourner l’attention de sa séquence. “Je suis une personne introvertie, je n’ai jamais fait l’objet d’une attention même modérée, encore moins d’autant d’attention”, a-t-il déclaré au journal. “Je suis en fait assez surpris d’avoir apprécié ça.”