Mayim Bialik réagit après avoir été nommée hôte Primetime

Péril! a annoncé mercredi que Mayim Bialik sera la nouvelle animatrice des émissions spéciales aux heures de grande écoute de l’émission, ainsi qu’un prochain spin-off. Maintenant, l’ancienne actrice de Big Bang Theory a réagi à la grande nouvelle, se rendant sur Instagram pour proclamer : “C’est vrai !” Elle a poursuivi en écrivant: ” J’attends depuis longtemps pour tout vous dire. Vraiment vraiment honoré, étonné et excité pour cela – c’est au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer pouvoir arriver. “

Dans la publication, Bialik a partagé une photo d’elle lorsqu’elle a accueilli Jeopardy! plus tôt cette année, créditant Jeopardy Productions, Inc. Elle a également inclus une photo sincère d’elle-même en train de lever le pouce, qu’elle attribue à son fils de 15 ans, Miles, “qui m’a dit que je devrais être l’hôte [of Jeopardy!] qui m’a fait appeler mon agent [Richard Weitzla] et l’embêter à ce sujet.” En plus des photos, Bialik a également partagé une capture d’écran de l’article de Deadline, révélant la grande nouvelle de l’hébergement, ce qui a également officialisé que le producteur exécutif de Jeopardy! Mike Richards sera le nouvel hôte permanent du long -un quiz en cours d’exécution.

Bialik était l’un des nombreux animateurs intérimaires qui ont rempli la saison en cours de Jeopardy!, après la mort d’Alex Trebek. Au cours d’une interview exclusive avec Pop Culture.com, avant son passage à la télévision, Bialik a parlé de l’opportunité incroyable et a plaisanté en disant que l’expérience “n’était littéralement pas crédible. C’est à cela que sert le mot incroyable”. Elle a ensuite fait l’éloge de l’hôte de longue date Alex Trebek et de son héritage, l’appelant “une personnalité bien-aimée” et “une personne bien-aimée sur cette scène”.

“C’est quelque chose que j’ai fait avec énormément d’humilité et de respect pour lui et, je veux dire, j’ai passé un moment incroyable”, a-t-elle ajouté.

“Mon cerveau fonctionne vraiment de la façon dont Jeopardy! brain a besoin de fonctionner.” Bialik a ensuite partagé cet hébergement Jeopardy! exige que vous soyez capable de « penser vite et de penser sur vos pieds ». Elle a ensuite plaisanté en disant que chaque fois qu’elle “ne prononçait pas tout parfaitement”, ils revenaient et l’obtenaient “dans les micros”.

Bialik a été très occupée ces derniers temps, même en plus de son nouveau Jeopardy ! concert. L’actrice et neuroscientifique publie régulièrement de nouveaux épisodes de son podcast, Breakdown de Mayim Bialik, et elle a une nouvelle sitcom, Call Me Kat, qui a diffusé sa finale de la saison 1 en mars. Il a été révélé plus tôt cette année que Call Me Kat reviendrait pour la saison 2 sur Fox.