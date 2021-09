Mayim Bialik révèle l’incident qui a déclenché une querelle avec Neil Patrick Harris

Après cette gaffe maladroite, il n’y a pas eu quelques saisons d’amour entre Mayim bialik et Neil Patrick Harris.

Lors d’une apparition dans The Late Late Show With James Corden, Bialik a mis en lumière un fait pas si amusant à son sujet … si vous êtes un fan de Broadway, bien sûr. “Ce n’est pas mon truc”, a-t-elle dit à propos des comédies musicales. “C’est ridicule. Les gens parlent et ensuite ils chantent – tellement bizarre!”

Non seulement elle n’est pas fan du médium, le Jeopardy ! l’animatrice a révélé que son comportement lors d’une émission avait même causé un problème entre elle et Harris il y a des années. Comme elle l’a rappelé à James Corden, Harris était à l’affiche d’une tournée nationale de Rent en 1997 et Bialik, alors adolescent, est allé voir sa performance. “Ce n’était pas mon truc, mais quand votre ami est dans la pièce et que tout le monde applaudit à la fin”, a-t-elle décrit, “et vous dites à votre petit ami à côté de vous:” Je ne veux pas supporter ça ” et puis vous levez les yeux et Neil Patrick Harris vous regarde droit dans les yeux, c’est une mauvaise journée. “