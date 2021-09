Mayim Bialik révèle quand ses épisodes commencent à être diffusés

Péril! les fans n’auront plus à se tortiller en regardant Mike Richards animer l’émission, puisque son dernier épisode en tant qu’animateur “permanent” a été diffusé vendredi. À partir de lundi, la star de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, prendra le relais, après son succès en tant qu’hôte invité la saison dernière. Bialik continuera d’accueillir l’émission jusqu’au début novembre, lorsque l’ancien Jeopardy! le champion Ken Jennings prend le relais.

“Mes épisodes commencent à être diffusés demain !! Tellement excité de continuer à faire ça [Jeopardy!] travail que j’aime tant”, a partagé Bailik sur Instagram dimanche. “Et merci [Ken Jennings], la légende vivante, qui s’occupera également des tâches d’hébergement pour les prochains mois!” La star de Call Me Kat a également partagé l’annonce de l’équipe Jeopardy! de la semaine dernière.

Lorsque Sony Pictures Television a annoncé que Richards serait l’hôte de Jeopardy! commençant définitivement cette saison, le studio a jeté un os aux fans en nommant Bialik l’hôte des spéciaux aux heures de grande écoute. Elle a été hôte invitée pendant deux semaines en mai et juin dans le cadre des essais d’hôtes invités de l’émission la saison dernière. Bialik sera désormais l’hôte de Jeopardy! jusqu’au 5 novembre. Jennings et Bialik se partageront ensuite les tâches d’hébergement en fonction de leurs horaires.

Puisque Richards était techniquement le Jeopardy “permanent” ! hôte d’un jour, ses épisodes étaient toujours diffusés. Le 20 août, le lendemain du tournage de ces épisodes, Sony a finalement retiré Richards après que The Ringer a publié des extraits des commentaires offensants de Richards dans un podcast enregistré alors qu’il était producteur exécutif sur The Price is Right. Richards est resté producteur exécutif sur les deux Jeopardy! et Wheel of Fortune jusqu’au 31 août, date à laquelle Sony l’a finalement retiré de ce poste également. “Nous espérions que lorsque Mike a quitté son poste d’hôte chez Jeopardy ! Cela aurait minimisé les perturbations et les difficultés internes que nous avons tous connues ces dernières semaines”, a déclaré Suzanne Prete, vice-présidente exécutive des affaires et de la stratégie pour les deux émissions, écrit dans une note de service. “Cela ne s’est clairement pas produit.”

Les épisodes de Richards ont coïncidé avec la course historique du candidat Matt Amodio. Il a remporté son 23e match consécutif dans l’épisode de vendredi et tentera de poursuivre cette séquence dans l’épisode de lundi. Lors d’une interview avec le Washington Post, Amodio a déclaré qu’il pensait avoir bénéficié du drame de l’animateur car cela détournait l’attention de sa séquence. “Je suis une personne introvertie, je n’ai jamais fait l’objet d’une attention même modérée, encore moins d’autant d’attention”, a-t-il déclaré au Post. “Je suis en fait assez surpris d’avoir apprécié ça.”