Maynard James Keenan de Tool aime apparemment Letterkenny, une étoile absolument rôtie dans la vidéo TikTok

Evan Stern, ainsi que quelques-unes de ses autres co-stars de Letterkenny (voir : Michelle Mylett) sont assez actifs sur les réseaux sociaux. Récemment, Stern a remarqué une vidéo du leader de Tool et Puscifer Maynard James Keenan portant une chemise Letterkenny et a profité de l’occasion pour partager ce fait chaud avec ses propres fans. Il convient de noter que le personnage de Stern, Roald, est un fan de Tool dans la série et a déjà mentionné le groupe. Il a donc réalisé une vidéo reliant les points entre les séries Hulu et Crave et Keenan lui-même.