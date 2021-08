Maynard James Keenan de Tool parle de la bataille de sa femme contre le cancer du sein

OUTIL leader Maynard James Keenan a révélé que sa femme luttait contre le cancer du sein.

Keenan a partagé la nouvelle plus tôt dans la journée en rendant hommage à sa femme le jour de son anniversaire.

Prendre à son Instagram, le chanteur a posté quelques photos de lui et de sa femme, et il a inclus le message suivant : “Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma femme. @licoricelust je vais deviner qu’il sera considéré comme son préféré.

“Fin novembre, elle a senti une grosseur dans sa poitrine. La veille de Noël, on lui a diagnostiqué un cancer. Elle ne s’est pas effondrée dans l’apitoiement sur elle-même. Elle ne s’est pas lancée dans une rage de droit. Elle ne l’a pas fait. agir de manière autodestructrice. Au lieu de cela, elle a posé les bonnes questions, écouté ses médecins, fait un plan et s’y est tenue. Et quand il y avait des choses qu’elle ne pouvait pas faire seule, elle a demandé de l’aide. la chimio a pu lui enlever les cheveux, elle a tout coupé et a demandé à notre amie Brooke de lui confectionner une perruque assortie, puis elle est allée travailler.

“Personne n’était le plus sage. Elle a réussi à naviguer à la fois la chimio et la chirurgie, et commence maintenant la radiothérapie. Et tout cela sans pleurnicher ou râler.

“Elle est mon rocher. Elle est ma muse. Elle est mon TOUT. Soyez comme Jen.

“Joyeux anniversaire, mon amour. Bravo à celui-ci et à bien d’autres.”

De retour en 2014. Keenan et Lei Li a accueilli une petite fille, Lei Li Agostina Maria. Elle était Keenanle deuxième enfant de et son premier avec Li, à qui il a proposé en 2010 alors qu’elle travaillait comme chef de laboratoire pour son étiquette de cave caducée.

Keenan a également un fils de 25 ans nommé Dévo, qui a chanté les chœurs sur UN CERCLE PARFAITle deuxième album de, ” Treizième étape “, en 2003. Dévo a également joué lors de la fête du 50e anniversaire de son père à Los Angeles en 2014.