Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, blâme à nouveau les causes profondes en Amérique centrale et ailleurs de l’afflux de migrants à la frontière sud – y compris une « soif refoulée de soulagement » de ceux qui font le voyage vers le nord.

Yahoo News a demandé à Mayorkas pourquoi il pensait que les passages frontaliers étaient à leur plus haut niveau depuis 20 ans, et est à nouveau passé à l’explication de la « cause profonde » privilégiée par l’administration – ainsi qu’à blâmer l’administration Trump d’avoir fermé les voies d’asile.

MAYORKAS ORDONNE À ICE D’ARRÊTER LES RAIDS SUR LES CHANTIERS DANS LES DERNIÈRES LIMITES DE L’APPLICATION DE L’IMMIGRATION

« Je pense que des éléments des nombreuses théories différentes compilées ensemble forment une réponse très convaincante », a déclaré le secrétaire.

« Le ralentissement des économies, l’augmentation concomitante de la violence, le ralentissement des économies rendu plus aigu en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, la suppression de toute aide humanitaire au cours des dernières années et la soif refoulée pour le soulagement parmi de nombreuses populations différentes », a-t-il déclaré. « Je pense qu’une accumulation de facteurs contribue à l’augmentation de la migration que nous avons vue. »

Il y a eu plus de 200 000 rencontres de migrants en juillet et en août, et l’administration a également fait face à une vague de migrants haïtiens en septembre qui a vu plus de 15 000 migrants camper sous le pont international de Del Rio. Les républicains ont martelé l’administration Biden pour ses politiques, affirmant que son retrait des protections frontalières de l’ère Trump était la raison de la poussée.

LA CRISE AUX FRONTIÈRES ACCROCHANT LES FONCTIONNAIRES, LES COMMUNAUTÉS COMME LE NOMBRE DE MIGRANTS CONTINUE D’AUGMENTER

Mayorkas aurait averti que si les protections de la santé publique du titre 42 de l’ère Trump – qui permettent l’expulsion rapide des migrants en raison de la pandémie de COVID-19 – étaient supprimées, les États-Unis pourraient voir une nouvelle vague à la frontière.

L’administration s’est battue devant les tribunaux pour maintenir son application limitée du titre 42 – seulement 19% des familles de migrants ont été expulsées en vertu de l’ordonnance en août.

Cependant, Mayorkas a pris ses distances par rapport à la politique, qui a mis en colère les militants de l’immigration de gauche, répétant une affirmation de l’ère Trump selon laquelle l’ordonnance du titre 42 n’est pas une autorité d’immigration mais une autorité de santé publique.

« Et l’autorité du titre 42 est une autorité de santé publique. Et ce n’est pas une politique d’immigration. Ce n’est pas une politique d’immigration que nous, dans cette administration, adopterions », a-t-il déclaré. « Mais nous le considérons comme un impératif de santé publique comme l’ont ordonné les Centers for Disease Control. »