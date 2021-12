Mayos de Navojoa a sa rotation pour la série éliminatoire contre Tomateros

Les Peut à partir de Navojoa possède son rotation pour la série à partir de séries éliminatoires en vue de Tomateros à partir de Culiacán dans l’ARCO Mexican Pacific League (LAMP).

Algodoneros de Guasave a sa rotation pour la série éliminatoire contre le Yaquis Águilas de Mexicali a sa rotation prête pour la série éliminatoire contre Charros de Jalisco Charros de Jalisco a une liste de rotation pour la série éliminatoire contre Águilas de Mexicali Tomateros de Culiacán définit la rotation pour le Premier tour des éliminatoires de la Ligue ARCO Naranjeros de Hermosillo ajoute Isaías Tejeda pour les éliminatoires de la Ligue Arco Ce sont les affrontements dans les duels des séries éliminatoires de la Ligue ARCO 21-22 Ce sont les renforts choisis au repêchage 21-22 de la Ligue Arco Tirso Ornelas est le champion au bâton de la Ligue ARCO La Ligue ARCO annonce les heures auxquelles se jouera le premier tour des éliminatoires C’est ainsi que Saúl El Jefe Soto a été licencié en tant que joueur

Rotation des séries éliminatoires des Mayos de Navojoa contre Tomateros de Culiacán

Jeu 1 : Octavio Acosta. Jeu 2 : David Holmberg. Jeu 3 : Raúl Carrillo. Jeu 4 : Marco Carrillo.

Tomateros de Culiacán (8) contre Mayos de Navojoa (1)

Mayos de Navojoa a terminé en tête du classement des points avec 18,0 et affrontera les Tomateros de Culiacán, actuel double champion de l’ARCO Mexican Pacific League qui a terminé huitième avec 10,5.

renforts mayas

Daniel Duarte (lanceur droitier – releveur, passeur et plus proche) de Cañeros de Los Mochis. Il peut remplir le rôle de plus proche laissé vacant par Carlos Bustamante avec sa blessure. Duarte a terminé le rôle régulier avec une MPM de 1,04 en 17 matchs avec 1 arrêt.

Fabián Cota (lanceur partant et releveur gaucher) de Cañeros de Los Mochis.

Avec une partie des informations de Pepe Amaro.

