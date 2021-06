Mayweather contre Logan Paul : Combien d’argent Floyd Mayweather et Logan Paul gagneront-ils grâce au combat d’exposition ?

Le sac que Floyd Mayweather et Logan Paul gagneront pour le combat. .

Le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul laissera beaucoup de bénéfices, non seulement pour les sponsors et les organisateurs de l’événement, mais les grands gagnants seront les combattants qui rempliront leurs coffres avec des millions de dollars.

Depuis avant le combat, Mayweather a confirmé qu’il revenait sur le ring pour donner un spectacle qui lui laissera beaucoup d’argent et cela est vrai, car vous réussirez à obtenir 100 millions de dollars (70 millions d’euros) pour monter sur le ring avec Logan.

De plus, vous êtes assuré 30 millions de dollars pour avoir simplement accepté le match et devrait prendre 50% des bénéfices du pay-per-view.

“Peu importe si j’ai un camp d’entraînement intense ou non. Ce gamin n’a aucune chance en enfer. Peu importe où je m’entraîne. Le résultat sera toujours le même. Je ne peux pas être battu. Je suis Floyd. Mon surnom est « Argent » pour une raison. J’ai travaillé très dur au fil des ans et des années pour arriver à un certain niveau, un niveau où nous pouvons commencer à appeler l’ensemble de l’événement. Je crois qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort. Donc si c’est une chose facile comme la bagarre, c’est un braquage de banque légalisé, je dois le faire. Je dois le faire », a déclaré Money dans Inside Mayweather contre Paul.

Pendant ce temps, Logan Paul pourrait gagner 20 millions de dollars (14 millions d’euros) et prendre 10% du PPV.