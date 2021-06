Mayweather contre Logan Paul : Floyd Mayweather contre Logan Paul : c’est le luxueux manoir de 13 millions de dollars où le meilleur YouTuber s’entraîne livre pour livre

Découvrez où Logan Paul fait ses débuts avant de boxer contre Floyd Mayweather .

Le combat entre la légende de la boxe et le record invaincu, Floyd Mayweather devant YouTuber Logan Paul, Il aura lieu le dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami. Bien que sa fortune vienne principalement de ce qu’il a fait en tant qu’influenceur Son entrée croissante dans la boxe lui a laissé plusieurs luxes

Dans une interview au New York Post, le luxueux manoir où le plus vieux des frères Paul à Porto Rico. La luxueuse propriété Il a cinq chambres et sept salles de bain, ici il s’est entraîné durant ces mois pour son combat contre Floyd. L’emplacement de cette demeure est dans le Communauté Dorado Beach East dans la réserve Ritz Carlton.

La maison a plus de 5 200 pieds carrés d’espace habitable, En plus du revenu de l’influenceur de 55 000 $ par mois.

Le combat entre les invaincus Floyd Mayweather et Logan Paul auront lieu le dimanche 6 juin à 20 h HE, au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride. Les deux combattants ont eu des confrontations extrêmement intenses, donc un bon combat est attendu.

Logan Paul n’a eu qu’un combat avant son gros test contre Mayweather, et c’était contre YouTuber, KSI, qu’il a perdu par décision partagée. Alors cherchez votre premier triomphe en tant que boxeur.

Pour sa part, Floyd est une légende du monde de la boxe, il a un record invaincu de 50 victoires et zéro perte de manière professionnelle. Quelque chose d’incroyable, mais pas d’augmenter s’il parvient à être victorieux avant Logan puisque le combat est considéré comme une exhibition.

On estime que le combat entre les deux combattants est de 100 millions de dollars, ce qui en fait peut-être l’un des plus gros sacs pour une bataille de spectacle.