Mayweather contre Logan Paul : Floyd Mayweather contre Logan Paul, en direct : programme, comment et où regarder le match de boxe à la télévision ; un affichage tant attendu

Mayweather vs Logan Paul : heure, date, TV et où voir le résultat de la boxe.

La combat tant attendu est venu. Après tant de controverses et d’agressions, la confrontation entre Floyd Mayweather et Logan Paul aura lieu le dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium où un spectacle complet est attendu.

Petit à petit l’intérêt pour ce combat d’exposition grandit et plus encore lorsqu’en début d’année le combat a été reporté faute d’accord entre le YouTuber et Money. Une fois reprogrammé le combat, les esprits montaient en ton dans l’affrontement et tout cela pour La faute du frère de Logan, Jake.

C’est en face à face dans le stade que Jake a essayé de retirer la casquette de Money, ce qui a provoqué la fureur de l’expulseur qui a organisé une bataille rangée. Le résultat de ceci était que Jake a été banni du stade pour le combat, en plus de recevoir une menace de Floyd qui a rendu Logan furieux.

Le combat sera le Dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami où les deux combattants s’affronteront pour se rencontrer qui sera victorieux dans un match dans lequel les KO sont autorisés.

L’événement débutera à 17h15 heure de l’Est et 14h15 heure du Pacifique pour les États-Unis. 16h15 pour le Mexique. L’événement peut être vu sur Showtime PPV et FANMIO PPV avec un coût de 49,99 dollars, tandis que dans Le Mexique et l’Amérique latine seront sur ESPN.

Floyd Mayweather a révélé que d’accepter le match avec Logan Il devrait gagner des millions, et tout comme il a dit qu’il le ferait. L’argent devrait rapporter 100 millions de dollars, ceci dans le cadre de l’accord, qui comprend également 50 % de la PPV.

Bien qu’on ne sache pas exactement combien il gagnera, Paul sportingfree.com a mentionné que son gain sera 250 000 dollars avec 10% du PPV.

Les bookmakers ont montré que le favori pour remporter ce combat est Floyd Mayweather, donc si tu veux gagner de l’argent investir dans l’ancien champion américain. Les cotes se trouvent comme suit :

Floyd Mayweather : -909 Logan Paul : +550 Tirage au sort : +1200

C’est la première fois Floyd revient sur le ring après son combat de 2018 contre Tenshin Nasukawa en décembre, mais sa retraite officielle de la boxe était en 2017 lorsqu’il a affronté et battu Conor McGregor reste avec son record invaincu de 50-0.

Logan a eu peu de combats dans son incursion dans la boxe. C’est en 2019 qu’il a affronté son compatriote YouTuber KSI dans un combat en six rounds.