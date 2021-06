Mayweather contre Logan Paul: Règles pour le combat Floyd Mayweather contre Logan Paul: Aucun juge ni KO autorisé

Les règles du combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul

Ce dimanche aura lieu le combat d’exposition entre Floyd Mayweather et Logan Paul. La Florida State Boxing Commission a annoncé les règles de ce concours.

Avec seulement quatre jours avant le combat, les règles de la pesée n’ont pas encore été officiellement confirmées. Paul a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il devait peser environ 190 livres et Mayweather environ 30 livres de moins. Il a également dit que pour chaque livre supplémentaire que vous avez, vous serez condamné à une amende de 100 000 $.

Pas de juges. Il n’y aura pas de gagnant officiel. Oui, il pourrait y avoir un KO. Knockout à la discrétion de l’arbitre Il n’y aura pas de protection de la tête. Les gants pèseront 10 onces (à l’origine, ils allaient être de 12 onces). Le combat est prévu pour huit rounds de trois minutes.

“Money” a une fiche impressionnante de 50-0 et son dernier match était contre Conor McGregor. Pour sa part “The Maverick” n’a eu qu’un combat qu’il a perdu. Le combat sera un pay-per-view via la plate-forme Showtime et se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami.

Le combat aura lieu le dimanche 6 juin 2021 au Hard Rock Stadium de Miami et est prévu à 20h00 HNE et 19h00 CEST.