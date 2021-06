Mayweather contre Logan Paul

Tout a commencé par une blague lorsque le youtubeur Logan Paul a défié Floyd Mayweather. La provocation montait en ton et en intérêts commerciaux jusqu’à ce que l’ancien champion du monde invaincu accepte la proposition. Et le jour est arrivé : ce dimanche, Paul et Mayweather monteront sur le ring du Hard Rock Stadium de Miami. D’une part, l’influenceur aux 23 millions de followers sur YouTube et Instagram. De l’autre, l’homme qui a pris sa retraite de la boxe professionnelle sans connaître la défaite, avec un bilan de 50 victoires et 27 KO.

Dans une pesée inhabituelle, puisqu’il n’y avait pas de limite et qu’il s’agissait plutôt d’un spectacle, Logan Paul a marqué 85 kilos sur la balance tandis que Mayweather en a chargé 70. Le youtuber montera sur le ring avec un avantage de 15 kilos, chose impossible à imaginer dans un combat professionnel.

C’ÉTAIT LES RÈGLES

Il se bat en huit rounds de trois minutes chacun et avec des gants spéciaux de 12 onces (généralement 8 onces sont utilisés en boxe et 4 onces en MMA) qui amortissent un peu les coups. Sans tête.

MILLIONS DE SACS

Des estimations officieuses indiquent que Floyd Mayweather prendrait un total de 100 millions de dollars pour l’événement tandis que Logan Paul empocherait 20 clubs pour ses coffres personnels.

ANTÉCÉDENTS

Mayweather reviendra sur le ring pour la troisième fois après sa retraite. Son dernier combat a eu lieu le 26 août 2017 au T-Mobile Arena de Las Vegas, lorsqu’il a battu l’Irlandais Conor McGregor par KO technique au 10e tour d’un match prévu à 12.

Logan Paul a 26 ans, mesure 1,88 mètre et n’a que deux formations en boxe : les deux combats étaient contre son compatriote YouTuber Olajide William Olatunji, mais il n’a pas bien fait non plus. Dans le premier, il est tombé par décision partagée tandis que le second s’est soldé par un match nul. Par conséquent, son record dans le sport des poings est de 0-1-1.

LA TRAVERSÉE EN PROMOTION



DÉCLARATIONS ANTÉRIEURES



“Je vis pour Floyd Mayweather et je choisis ce que je veux faire. Si je veux sortir et m’amuser et gagner 50, 60, 70 ou 100 millions de dollars, laissez-moi le faire”, a déclaré Floyd en réponse aux critiques du combat. “Je ne vais déranger personne. Je ne sors pas pour voler ou tuer. Je fais ce que je veux”, a-t-il ajouté.

L’ancien boxeur professionnel n’a vu aucune raison pour laquelle il ne devrait pas saisir ce combat et a expliqué: “Ça va être amusant. C’est ce que je fais. Il y a une différence entre être un combattant YouTube et un combattant d’élite. Je suis un combattant et Je m’en fous de rien, je suis professionnel depuis 25 ans, je me suis battu contre les meilleurs et j’ai vu tous les styles, et j’ai toujours été au top.

Au lieu de cela, Logan Paul a déclaré qu’il irait pour tout : “Je pense que je dois l’assommer. Je suis tombé amoureux du sport parfaitement. Pour dire la vérité, la boxe est plus facile pour le corps que le MMA. J’ai mal aux genoux et maintenant je suis vieux, je vieillis. Mon haut du corps est fort et j’ai des os denses. Ma force est sur moi. Corps”.

