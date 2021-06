Mayweather contre Pacquiao / Echange de “coups verbaux”

Photo : Fourni

Il y a eu récemment des mots croisés entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao concernant la façon dont ils géraient tous les deux leur carrière. Floyd a reçu des critiques de nombreux secteurs de la boxe pour son exposition avec YouTuber Paul Logan et quelle différence il y avait entre lui et le Philippin à qui le « Money » a exprimé :

«Je suis financièrement stable, j’ai de nombreuses propriétés entièrement payées, j’ai de nombreuses voitures payées, j’ai des investissements et ma vie est réglée, tandis que Manny à son âge doit continuer à se battre et c’est triste. Il doit payer ses affaires, mais je ne me bats plus parce que ma vie est résolue ».

À cela, le « Pac Man » a répondu :

“C’est bien que sa vie soit résolue et qu’il n’ait plus à se battre, je continue parce que j’aime la boxe et pour aider ma famille. Ma famille est tout, mon peuple, pour dire si ma vie est résolue ou non est égocentrique et la planète ne tourne pas autour de moi. Ce qui est vraiment triste, c’est que 90% du public se souvient de toi comme d’un faiseur d’argent et non comme d’un guerrier qui dominait le sport qui t’a donné ce que tu as maintenant ».

Chaque façon de penser est respectée, car chacun poursuit ses propres intérêts et seuls les fans décideront qui est plus grand que qui, ou qui était meilleur que qui.