Mayweather contre Paul : Floyd Mayweather : « Canelo Alvarez est une tâche facile »

Floyd Mayweather méprise Canelo lvarez. .

Floyd Mayweather est prêt pour un combat de plus dans sa longue carrière et bien qu’il ne soit pas un fonctionnaire, oui ce sera une pure fierté face à Logan Paul. Mais avant de remonter sur le ring, eL’ancien champion n’a pas perdu de temps et a riposté contre Canelo Álvarez.

Lors de la conférence précédente, On lui a demandé de l’argent s’il avait vu le mexicain se battre avec Billy Saunders, quelque chose qui lui était totalement indifférent et il le méprisait parce qu’il appartenait à DANZ.

“Je ne l’ai même pas vu. Maintenant, il se bat dans une application, n’est-ce pas ? De vrais combattants se battent sur Showtime. “

La polémique entre les deux combattants a grandi lorsque le mois dernier Canelo a mentionné dans une interview, que s’il affrontait à nouveau Money, il le battrait sans problème. Réponse qui a atteint l’Américain déclarant que le mexicain est un travail simple.

“Tu veux dire Canelo ? Travail facile”, environ lui donnerait une revanche.

C’était dans le 2013 en septembre, lorsque Saúl Álvarez avait Floyd Mayweather devant lui étant sa première et unique défaite dans sa carrière lorsqu’il a perdu par décision unanime.