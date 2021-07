Mayweather domine clairement Logan Paul dans un autre show de boxe controversé

in

Ancien champion américain invaincu Floyd Mayweather ne voulait pas travailler dur, mais juste laisser l’exposition de boxe se montrer contre le YouTuber Logan Paul qui s’est déroulé au Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride) s’est conclu dans les huit épisodes auxquels il a été convenu.

Mayweather Il ne voulait pas vaincre Paul, mais a sans surprise dominé son rival amateur tout au long des huit tours du match d’exhibition.

Le boxeur professionnel 50-0 n’a eu aucun mal à surmonter les handicaps de taille et de poids et a toujours cherché à être à la bonne distance.

Paul réussi à porter des coups puissants à Mayweather, mais il lui était clairement impossible de vaincre un adversaire considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire de la boxe.

L’exposition était prévue pour huit tours de trois minutes chacun et Mayweather Oui Paul ils portaient des gants de 10 onces. Il n’y avait pas non plus de juges ni de lecture officielle du gagnant.

La Florida State Boxing Commission n’a pas officialisé le combat en raison de la grande disparité de taille et de niveau d’expérience, bien qu’elle ait fourni Samuel Burgos en tant qu’arbitre.

Le spectacle, qui ne figurera pas dans les dossiers professionnels des deux combattants, a été promu par Mayweather Promotions.

Mayweather a décroché 43 hits au total pour 27 des Paul, selon Compubox.

Sur ces 43 coups de Mayweather, 36 étaient de pouvoir. Paul a atteint 21 puissance. Mayweather a atterri 17 au corps par rapport à un seul coup de corps de Paul.

Paul il ne pouvait pas peser plus de 190 livres (86,1 kilos) pour le combat et est arrivé vendredi à 189,5 livres (85,9 kilos). Mayweather pesait 155 livres.

Logan Paul mesure 1,88 et Floyd Mayweather seulement 1,76. En âge, la différence est également importante, puisque Paul il a 26 ans et Mayweather 44.

Galerie

Le combat entre Mayweather et Paul Logan, en images

Mayweather avait déclaré à TMZ que ses revenus pour cette émission seraient compris entre 50 millions de dollars et 100 millions de dollars (entre 41 et 82 millions de dollars), en fonction des revenus via le système de “pay-per-view”.

Il est spéculé que Paul aurait gagné deux millions de dollars (1,64 million d’euros).

Les puristes de la boxe se demandent si ces types d’événements nuisent au sport, car dans un combat officiel, il serait impossible pour les commissions de boxe d’autoriser un match d’un ancien champion du monde contre un combattant qui a un dossier de 0-1.

Mais les promoteurs de l’exposition envisagent d’en monter une autre entre Mayweather et le frère de Paul, Jake Logan, devrait-il vaincre l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodleym le 28 août prochain.

Dans les mêmes déclarations à TMZ, Mayweather Il a dit “pour moi, c’est une situation gagnant-gagnant, mais je suis dans une situation non gagnante parce que si je l’assomme rapidement au premier tour, ils vont dire ‘Ah, ça ne valait pas la peine il.’

Ajouté que Jacques Paul c’est “probablement” son prochain combat.

Mayweather face à l’ancien champion de l’UFC en 2017, Conor McGregor, dans une exposition qui a également suscité de vives critiques.

