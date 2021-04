Mayweather-Logan Paul le 5 juin?

Pour. Gabriel Agneau

Il y a de fortes attentes pour un éventuel combat d’exhibition entre la star mondiale du sport et l’ancien champion du monde invaincu dans cinq catégories, Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KOs) et la star mondiale de la vidéo Logan Paul pour le 5 juin.

Cet événement était déjà programmé pour le 20 février, mais il a ensuite été décidé de le reporter et il serait diffusé sur la plateforme Fanmio, mais on sait maintenant que le combat sera diffusé sur Showtime via PPV.

Au cours de cette semaine, Mayweather a été actif dans les réseaux et les médias en commentant que le combat aura lieu et il a mentionné les villes intéressées: Las Vegas, Atlanta, Los Angeles, Dallas et Miami.

Il est rapporté que Paul ne devrait pas dépasser 190 livres (86 kg) et que la limite de Mayweather serait de 160 livres (72,5 kg).