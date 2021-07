Mayweather offre une récompense de 100 000 $ après un cambriolage à domicile

“Une de mes maisons a été cambriolée à Las Vegas. De nombreux sacs et autres effets personnels de grande valeur ont été emportés. J’offre une récompense d’au moins 100 000 $ pour des informations menant au retour de ces biens”. Floyd Mayweather est de retour dans l’actualité pour des questions extra-sportives après son combat controversé il y a quelques jours contre le youtuber Logan Paul.

Le boxeur américain rejoint ainsi une liste considérable de célébrités qui ont été victimes de braquages ​​ces derniers mois, et il voulait le partager avec ses abonnés via les réseaux sociaux pour voir s’il y a de la chance et que les criminels peuvent être arrêtés.

“La maison est un sanctuaire, un lieu de paix, de détente et de confort. Quand quelqu’un viole ce sanctuaire, c’est dérangeant et blessant. Le niveau de manque de respect et de cupidité qu’il faut à quelqu’un pour faire cela est insondable. Merci à tous ceux qui apporteront des informations. que Dieu te bénisse« Est-ce le texte qui a complété la publication Instagram.

ça peut t’intéresser

On se souvient que Mayweather a été durement critiqué pour avoir rallongé artificiellement son combat contre Paul, qu’il a dominé à sa guise lors des huit tours du match d’exhibition.

Le boxeur professionnel 50-0 n’a eu aucun mal à surmonter les handicaps de taille et de poids et a toujours cherché à être à la bonne distance.

Paul a réussi à porter des coups durs à Mayweather, mais il lui était clairement impossible de battre un adversaire considéré comme l’un des plus grands combattants de l’histoire de la boxe.

L’exposition était prévue pour huit tours de trois minutes chacun et Mayweather et Paul portaient des gants de 10 onces. Il n’y avait pas non plus de juges ni de lecture officielle du gagnant.

La Florida State Boxing Commission n’a pas officialisé le combat en raison de la grande disparité de taille et de niveau d’expérience, bien qu’elle ait fourni Samuel Burgos comme arbitre.

Le spectacle, qui ne figurera pas dans les dossiers professionnels des deux combattants, a été promu par Mayweather Promotions.

Mayweather a décroché 43 coups au total contre 27 pour Paul, selon Compubox.

Sur ces 43 coups de poing Mayweather, 36 étaient puissants. Paul a atteint 21 puissance. Mayweather a atterri 17 au corps par rapport à un seul coup de corps de Paul.

Paul ne pouvait pas peser plus de 190 livres (86,1 kilos) pour le combat et est arrivé vendredi à 189,5 livres (85,9 kilos). Mayweather pesait 155 livres.

Logan Paul a 1,88 et Floyd Mayweather n’a que 1,76. En âge, la différence est également grande, puisque Paul a 26 ans et Mayweather 44.