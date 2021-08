Mayweather v Pacquiao’s ‘Fight of the Century’, l’infâme Holyfield v Tyson II et l’exposition de Conor McGregor

in

La boxe coûte beaucoup d’argent et Manny Pacquiao, l’un des meilleurs tirages du sport, devrait à nouveau faire parler de lui à Las Vegas alors qu’il affronte Yordenis Ugas ce week-end.

La légende du ring, âgée de 42 ans, devait affronter Errol Spence Jr samedi soir, mais l’Américain invaincu a dû se retirer du combat en raison d’une déchirure de la rétine à l’œil gauche.

Le champion du monde des poids huit Pacquiao revient ce week-end

Pacquiao cherchera maintenant à revendiquer le titre d’Ugas et à poursuivre son héritage.

PacMan n’est que l’un des nombreux boxeurs à avoir honoré les plus grandes scènes du monde au fil des ans.

Floyd Mayweather est l’homme qui a dominé le classement de l’argent, tandis que Mike Tyson, Evander Holyfield, Canelo Alvarez et même Conor McGregor ont été impliqués dans certains des combats les plus lucratifs de l’histoire du sport.

L’Amérique est énorme pour la boxe à la carte, mais quels combats ont été les plus importants pour les chiffres d’audience ?

Nous examinons ici les cinq principaux PPV de tous les temps en termes d’achats aux États-Unis.

1. Floyd Mayweather Jr contre Manny Pacquiao – 4,6 millions d’achats

“Le combat du siècle” était un véritable blockbuster entre deux des plus grands noms de l’histoire de la boxe.

Mayweather avait remporté les 47 combats de sa carrière à ce jour tandis que Pacquiao était reconnu comme un véritable grand s’étant imposé comme un champion du monde en huit divisions.

Alors que le combat allait loin, c’est “Money” Mayweather qui est sorti victorieux à Las Vegas par décision unanime.

Bien que présenté comme l’un des plus grands combats de tous les temps, le drame ne s’est pas vraiment matérialisé et le sentiment dominant était que l’affrontement est arrivé des années plus tard qu’il n’aurait dû.

Floyd Mayweather a gagné près d’un milliard de dollars dans sa carrière 2. Floyd Mayweather Jr. contre Conor McGregor – 4,3 millions d’achats

“The Money Fight” allait toujours attirer de grands nombres, car le plus grand nom de la boxe rencontrait le plus grand nom du MMA à Las Vegas.

Se déroulant le 26 août 2017, le concours a atteint le 10e tour lorsque Mayweather a remporté la 50e victoire de son illustre carrière par TKO.

Dire que les deux hommes ont fait fortune grâce au combat est un euphémisme.

Et, à la surprise de beaucoup, il est juste de dire que ceux qui regardent à la maison en ont aussi pour leur argent.

3. Oscar De La Hoya contre Floyd Mayweather Jr – 2,4 millions d’achats

Il y a un thème qui émerge dans cette liste, n’est-ce pas ?

En mai 2007, Mayweather a affronté De La Hoya dans un superfight léger-moyen à Las Vegas, présenté sous le nom de « The World Awaits ».

De La Hoya était alors champion du monde en six divisions tandis que Mayweather était invaincu en 37 combats à ce stade de sa carrière.

Ce décompte est passé à 38 après celui-ci avec ‘Money’ Mayweather sortant victorieux d’une décision partagée de revendiquer le titre WBC des poids mi-moyens légers.

Floyd Mayweather est le seul homme à avoir battu Saul ‘Canelo’ Alvarez 4. Floyd Mayweather Jr. contre Canelo Alvarez – 2,2 millions d’achats

C’est la dernière fois qu’il figure dans le top cinq, promis !

En 2013, Mayweather a affronté le grand mexicain Canelo dans un superfight de championnat des poids moyens légers à Vegas.

Le combat a eu lieu à un poids de capture de 152 livres, mais cela n’a pas empêché Mayweather qui a remporté une décision majoritaire en 12 rounds pour obtenir la 45e victoire de sa carrière décorée.

Canelo a souvent contesté la perte et aurait sans aucun doute savouré une autre fissure à « Money ».

5. Evander Holyfield contre Mike Tyson II – 1,9 million d’achats

La suite très attendue d’un combat sept mois plus tôt, ce concours est entré dans l’histoire comme l’un des plus bizarres de l’histoire de la boxe.

Présenté sous le nom de “The Sound and The Fury”, le combat entrerait dans l’histoire sous le nom de “The Bite Fight” après que Tyson ait mordu une partie de l’oreille de Holyfield.

Sans surprise, Tyson a été disqualifié du combat, ce qui signifie que Holyfield est sorti victorieux, Tyson perdant ainsi sa licence de boxe.

Véritable moment dans le temps, ce combat restera à jamais dans les mémoires.