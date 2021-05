“Mayweather va vraiment frapper Logan Paul.”

Mike Tyson est entré dans l’aperçu de ce qui sera un combat qui promet de battre des records d’audience. Le youtuber Logan Paul affrontera le retraité Floyd Mayweather, le 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami, et Tyson a été franc sur son pronostic.

L’aperçu est vécu avec une grande tension. Photo: ..

Tout a commencé comme une blague: l’influenceur Logan Paul, qui cumule plus de 23 millions d’abonnés sur YouTube et 20 millions sur Instagram, a défié le alors retraité Floyd Mayweather, qui n’a pas hésité et a accepté le combat. Ces derniers jours, l’aperçu est devenu très épicé.

Mike Tyson garde tout le chemin réel quand on lui a demandé comment Jake Paul se débrouillerait contre Floyd Mayweather s’ils montaient un jour sur le ring. https://t.co/5rImS51BZh – TMZ Sports (@TMZ_Sports) 8 mai 2021

Multi-Champion Mike Tyson Il a été consulté sur son opinion sur qui serait victorieux, et sans hésitation, il a condamné: “Aucun d’eux n’aura la chance de réussir de bons coups.. Toute personne ayant un pouvoir KO a une chance de gagner un combat, même si elle a le temps de sortir du ring. “Lorsqu’on lui a demandé si l’influenceur avait une faible chance de gagner le combat, il a été franc: “Non, Floyd va le battre d’une manière très moche.”. Malgré sa prédiction, Tyson a déclaré que Il ne combattrait jamais les frères Paul, car il les aime vraiment.

Ces derniers jours, l’idée a circulé que Le frère de Logan, Jake Paul, pourrait affronter Mayweather la même nuit du 6 juin à l’approche du combat de son frère. Cependant cette idée a été refusée, bien que l’environnement de Mayweather assure qu’il pourrait le faire sans problèmes.

“Tout pour une casquette” Logan faisant allusion au combat de son frère. Photo: @LoganPaul

Jake était au centre de la polémique il y a quelques jours car toi a enlevé la casquette de Mayweather lors de l’un des événements promotionnels du combat, ce qui a provoqué un grand tumulte à proximité du Hard Rock Stadium.

Les frères Paul, qui réalisent des vidéos sur divers sujets, se sont consacrés ces dernières années à l’entraînement du sport, bien qu’ils ne se soient jamais battus pour un titre. Dans ce cas, Le combat aura un caractère d’exposition, même si, à en juger par le précédent, il ne sera pas amical.

Revenir de la retraite



Avec ce combat, Mayweather reviendra de sa retraite qui l’a empêché du ring il y a près de quatre ans. Le dernier combat de “Money” a été le 26 août 2017, quand il a battu l’Irlandais Conor McGregor par KO technique.

Dernière présentation de Floyd. Photo: USA AUJOURD’HUI.

