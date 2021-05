Mayweather vs Logan Paul: Floyd Mayweather s’engage à combattre Logan Paul: “Il n’y a pas de plan”

Floyd Mayweather révèle comment abattre Logan Paul à son retour à la boxe. PA

Le retour de Floyd Mayweather à la boxe se rapproche de plus en plus. Avec un peu moins de deux semaines avant Logan Paul, L’ancien meilleur livre pour livre a parlé de la stratégie à mettre en œuvre pour vaincre le « youtuber » et il était persuadé qu’il aura le contrôle total du combat.

“Je n’ai aucune stratégie. Je dois juste me présenter là-bas. Si je veux qu’on fasse un tour, qu’on fasse un tour. Si je veux passer à deux, nous passerons à deux. Tout dépend de moi “; a-t-il commenté à Barstool Sports.

Bien que ‘Money’ n’ait eu aucune activité sur le ring depuis la défaite de Tenshin Nasukawa au Japon, le multi-champion ressemble au grand favori. Logan Il a une fiche de 0-1 en tant que pro et n’a pas porté de gants depuis qu’il est tombé aux mains de KSI par décision.

le Le frère de Jake Paul s’est assuré à plusieurs reprises qu’il se battrait et ruinerait le record parfait de Mayweather. Et bien que la différence de poids soit considérable, tout comme l’âge, il sait qu’il commence comme l’outsider et avec des possibilités minimales de mettre le vétéran dans des complications.

Pour sa part, La bagarre aura lieu le 6 juin au Hard Rock Stadium. Pay-per-view (PPV) est de 49,99 $ aux États-Unis.