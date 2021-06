Mayweather vs Logan Paul : le combat de Logan Paul, le dernier pour Floyd Mayweather ?

Floyd Mayweather pourrait ne plus se battre après son combat avec Logan Paul. .

La exposition lutte contre Logan Paul n’a pas laissé beaucoup de heureux, puisqu’ils considéraient que Floyd Mayweather avait laissé le YouTuber en direct de sorte que les huit tours conventionnels étaient terminés. Au-delà de ça, le spectacle montré n’était pas le meilleur et pourrait être une preuve que l’ancien champion pourrait dire au revoir de manière définitive.

Le retrait officiel de Mayweather était en 2017 après avoir battu Conor McGregor et bien qu’il soit revenu sur le ring à deux reprises, il semble qu’avant Logan pourrait être la fin de sa carrière ou c’est ce que le président de Showtime Sports a laissé entendre, Stéphane Espinoza.

“Cela pourrait être, malgré tout ce que j’ai essayé au cours des six dernières années, c’est peut-être la dernière fois que nous le verrons sur le ring. Et donc, que vous aimiez ou non l’affichage, qu’il soit d’accord avec l’adversaire ou non, offrez vos fleurs à cet homme aujourd’hui”, a-t-il déclaré après le match.

C’est peut-être, malgré tout ce que j’ai essayé au cours des six dernières années, c’est peut-être la dernière fois que nous le voyons sur le ring.

Le directeur a souligné le chemin parcouru par Floyd tout au long de sa carrière et a demandé du respect pour son match avec Logan.

“Ils ont dit qu’il était trop petit pour diriger le sport de la boxe, Ils ont dit qu’il y avait un petit gars qui n’allait pas gagner d’argent. Ils ont dit qu’un gars qui a quitté un grand promoteur n’allait pas avoir une carrière réussie. En 2014, ils ont dit que c’était fini. L’autre chaîne l’a laissé partir parce qu’il pensait que ses meilleurs jours étaient derrière lui.

“Et on l’a vu pour la dernière fois en 2015, il nous a donné un petit bonus en 2017. Bonus record. Ça nous a donné une petite saveur au Japon, ça nous a donné une autre petite saveur, un autre rappel. Je veux juste dire qu’il y aura des critiques, mais nous ne pouvons pas y prêter attention. Donnez à cet homme votre respect. Pour tout vrai fan de boxe, c’est un plaisir de voir cet homme sur le ring à chaque fois qu’il y est.”

D’un autre côté, Money a également mentionné qu’il ne sait pas quelle est la prochaine étape. et pourrait mieux prendre sa retraite définitivement.

“Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais j’en discuterai avec mon équipe et je verrai où nous allons à partir de là. Vous devez comprendre, je pratique ce sport depuis 25 ans. Et je comprends que je n’ai pas 21 ans, je n’ai pas 25 ans. Mais je me suis bien amusé ce soir.”