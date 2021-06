Mayweather vs Logan Paul : L’intense confrontation entre Floyd Mayweather et Logan Paul

Tout comme la confrontation entre Logan Paul et Floyd Mayweather. . images

Les esprits étaient sur le point de s’embraser entre Logan Paul et Floyd Mayweather. Au milieu de la journée médiatique, les deux combattants ont eu un deuxième affrontement, où cette fois les moments de tension n’ont pas manqué.

Dans une longue confrontation, Paul a essayé de provoquer ‘Money’ qui est resté sérieux pendant les premières secondes. Mais plus tard, alors que tout semblait terminé, Mayweather a ravivé les esprits et Il commença à jeter un regard noir et quelques mots à son adversaire.

Cette fois Jake Paul n’était pas là pour intervenir, mais les caméras ont capturé un moment houleux où l’on pensait que quelqu’un pouvait porter un coup. Au cours de la conférence de presse, les deux ont lancé des phrases animées, où ils ont menacé d’endormir leur rival.