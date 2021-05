Mayweather vs Logan Paul: Logan et Jake Paul recourent à des mesures extrêmes après les menaces de Floyd Mayweather

Logan Paul et Jake Paul utilisent des gardes du corps après les menaces de Floyd Mayweather.

Au cours de la semaine dernière, Jake Paul a joué dans un procès viral avec Floyd Mayweather au milieu de la première cérémonie de confrontation pour le combat de son frère Logan Paul. Après ‘Enfant à problèmes’ arrachant une casquette à «Money», l’ancien livre pour livre a explosé et a lancé une série de menaces et de coups contre Jake.

Les paroles de Mayweather ont été prises très au sérieux par les Paul, qui ont décidé de recourir à des mesures extrêmes pour ne pas subir une nouvelle attaque par l’équipe de Floyd. Lors d’une interview pour TMZ Sports, ils ont assuré qu’ils disposaient d’un organisme de sécurité qui les surveillait tout au long de la journée.

“Quand vous avez un gars avec les ressources et la richesse que Floyd Mayweather a, la connexion et le réseau et qu’il dit de la merde, ‘je vais tuer ce fils de pute’; tuer?! Vas-tu tuer mon frère pour un putain de chapeau?! Nous prenons cette merde au sérieux “; manifeste Logan.

Malgré le fait d’avoir des gardes du corps à tout moment, les frères ont exclu de déposer une plainte ou une ordonnance contre Floyd. La bataille presque lancée contre Jake a été très critiquée sur les réseaux sociaux; Cependant, on s’attend à ce que «Money» et son rival génèrent des chiffres de millionnaire. D’un autre côté, le combat aura lieu le dimanche 6 juin.