Mayweather vs Logan Paul : Logan Paul : “Combattez avec le cœur contre Mayweather, ils verront que je ne suis pas qu’un youtuber”

Floyd Mayweather et Logan Paul se battront le 6 juin. . images

Quelques jours après Floyd Mayweahter et Logan Paul s’affrontent dans un match de boxe, Le joueur de 26 ans a souligné qu’il se sentait motivé pour affronter la bagarre et montrer qu’il avait le bois d’un boxeur. Paul a dit qu’il n’avait pas de soucis majeurs et espère s’établir comme un grand combattant.

“Vous verrez que je ne suis pas seulement un youtubeur mais aussi un bon boxeur” ; a-t-il déclaré aux médias jeudi. « Mayweather peut dire ce qu’il veut, mais il s’entraîne parce qu’il sait qu’il est en danger » ; manifeste.

Concernant la pression qui a été générée autour du procès, Logan a clairement indiqué que cela ne l’affectait pas et qu’il avait envie de faire face à la pression : “J’adore ça. C’est moi dans mon élément. C’est ce que je suis venu faire à Hollywood quand j’ai commencé à faire des vidéos. sur YouTube », a-t-il ajouté.

Même si Il sait qu’il n’est pas le favori pour envoyer l’ancien meilleur livre pour livre à la toile, il a souligné qu’à tout moment il pouvait rencontrer le coup de chance et surprenez tout le monde : « L’expérience est fantastique. Dans presque tous les secteurs, l’expérience l’emportera sur tout le reste, mais au final, c’est un combat et tout peut arriver. Combattez avec le cœur.”

Enfin, la célébrité a souligné qu’il s’est parfaitement adapté aux séances d’entraînement et aux exigences auxquelles il a été mis à l’épreuve pendant l’entraînement : “Je n’ai pas choisi la boxe, la boxe m’a choisi. J’ai été mis au défi de boxer, j’ai répondu à ce défi, puis je suis parfaitement entré dans le sport. A vrai dire, la boxe est un peu plus facile pour le corps que le MMA” ; Souligné.

Après la conférence de presse, Paul et Mayweather ont eu une confrontation intense; où cette fois Jake Paul n’était pas présent pour que la situation devienne incontrôlable. Et bien qu’il n’y ait pas de vainqueur officiel, les deux combattants savent qu’un KO serait un bon choix pour le spectacle.