Mayweather vs Logan Paul : temps de combat, télévision, flux, prix, cotes, sac à main

Ce combat de division devait initialement avoir lieu en février, pour être reporté en raison des restrictions liées aux coronavirus.

Cela fait six ans que Mayweather a mis un terme à son illustre et invaincue carrière de boxeur, mais l’ancien champion du monde à cinq poids et 12 fois a ensuite été tenté de revenir pour un affrontement croisé lucratif avec la superstar de l’UFC Conor McGregor et une victoire catégorique sur le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa.

Maintenant, il est de nouveau attiré dans le sport par une confrontation en huit rounds avec Paul, un célèbre YouTuber, personnalité d’Internet, acteur et podcasteur qui, avec son frère cadet Jake, a commencé la boxe professionnelle.

Mais contrairement à son frère, qui a amassé trois victoires consécutives de manière impressionnante, le seul combat professionnel de Logan à ce jour a eu lieu avec le match revanche en six rounds de son match nul avec son compatriote star de YouTube KSI, qu’il a perdu par décision partagée à Los Angeles en novembre 2019.

Lors de la pesée de samedi, Mayweather a atteint la balance à 155 livres tandis que Paul pesait 189 livres, à l’intérieur de la limite de 190 livres qui lui avait été fixée.

L’affrontement à la carte de ce soir ne manquera pas d’intérêt mondial, même s’il s’agit d’un autre événement qui frustrera sûrement la majorité des puristes de la boxe.

Mayweather vs Logan Paul combat card/undercard dans son intégralité

L’ancien champion du monde des deux poids Badou Jack devait affronter Jean Pascal dans un match revanche de leur combat pour le titre de décembre 2019 en tant qu’acteur principal ce soir, mais Pascal a maintenant été remplacé par le Vénézuélien Dervin Colina.

Ailleurs sur la carte principale des quatre combats, l’ancien champion du monde unifié des super-welters Jarrett Hurd affronte Luis Arias et l’ancien receveur vedette de la NFL Chad “Ochocinco” Johnson affronte le boxeur, ancien artiste MMA et combattant à mains nues Brian Maxwell dans un autre concours d’exposition .

Floyd Mayweather contre Logan Paul

Badou Jack contre Dervin Colina

Jarrett Hurd contre Luis Arias

Chad Johnson contre Brian Maxwell

Mayweather vs Logan Paul date, heure de début, lieu et promenades sur le ring

Floyd Mayweather vs Logan Paul aura lieu devant les fans le dimanche 6 juin 2021 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride – domicile des Miami Dolphins de la NFL.

Ce sera une fin de soirée pour les fans de combat britanniques, la carte ne commençant pas avant minuit BST.

Les promenades sur le ring de l’événement principal ne sont pas attendues avant 4 heures du matin lundi matin, bien que cela dépende évidemment de la durée des combats undercard et de tout autre divertissement prévu pour le spectacle en dehors des matchs de boxe.

.

Comment regarder Mayweather contre Logan Paul

Chaîne de télévision : Au Royaume-Uni, Floyd Mayweather vs Logan Paul est diffusé en direct sur Sky Sports Box Office au prix de 16,95 £.

Diffusion en direct : les fans qui ont acheté le combat peuvent également le regarder en ligne via l’application ou le site Web Sky Sports Box Office.

Règles Mayweather contre Logan Paul

Les fans n’étaient pas contents plus tôt cette semaine lorsqu’il a été révélé qu’il n’y aurait pas de vainqueur officiel déclaré après le combat d’exhibition, qui n’est pas sanctionné par la Florida State Boxing Commission.

Il n’y aura pas non plus de juges au bord du ring, mais les KO seront légaux et les arrêts à la discrétion de l’arbitre.

Le combat consistera en huit rounds de trois minutes, les deux hommes – après un changement de règle tardif – portant des gants de 10 onces au lieu de 12 onces et sans couvre-chef.

Sac à main Mayweather contre Logan Paul

Les rapports suggèrent que Logan Paul retirera environ 20 millions de dollars du combat – pas mal pour une nuit de travail !

Cela fait pâle figure par rapport à Mayweather, qui pourrait gagner jusqu’à 100 millions de dollars au total en fonction du nombre de ventes au box-office.

Mayweather a confirmé aux journalistes cette semaine qu’il avait déjà gagné 30 millions de dollars avant le combat, en déclarant: «Je combats un YouTuber qui pense qu’il est un vrai combattant et je gagne de l’argent fou pour cela.

“Ce n’est pas un vrai combat pour moi. C’est un vrai combat pour lui.

Il a ajouté: “J’ai pris ma retraite de la boxe mais je ne me suis pas retiré du divertissement et je ne me suis pas retiré de gagner de l’argent.”

Prédiction de combat Mayweather contre Logan Paul

Il est difficile de prédire un combat qui n’aura probablement pas de vainqueur officiel.

À moins que Mayweather ne décide de se moquer de tout cela en obtenant un KO précoce emphatique, nous semblons prêts pour une autre occasion vraiment bizarre qui vous laisse vous demander quel était exactement le but de tout cela, l’argent mis à part.

Paul, 18 ans plus jeune que son adversaire, est évidemment l’homme beaucoup plus grand et plus lourd, comme on vous le rappelle à chaque fois qu’ils s’affrontent, mais ne possède même pas une fraction des compétences d’un Mayweather de 44 ans.

Je m’attends à ce que « Money » flotte autour du ring et inflige des punitions à volonté, y mettant fin chaque fois qu’il en a envie – disons au quatrième tour.

PA

Il sera alors sans aucun doute question d’un combat contre Jake Paul, qui boxe un autre homme de MMA dans l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley en août après ses destructions respectives de Ben Askren, de l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson et de la star de YouTube AnEsonGib .

Le jeune frère de Paul a créé des scènes dramatiques lors d’une conférence de presse d’avant-combat le mois dernier lorsqu’il a volé la casquette de Mayweather sur sa tête. Une bagarre s’ensuivit alors rapidement, Jake sentant rapidement la colère du garde du corps de Mayweather.

Poids Mayweather contre Logan Paul

Mayweather aurait pu monter jusqu’à 160 livres s’il l’avait voulu, tandis que Logan Paul avait une limite convenue de 190 livres.

C’est une énorme différence de poids, mais Paul peut-il en profiter ?

Cotes Mayweather contre Logan Paul

Mayweather vainqueur par KO/KO technique : 1/8

Logan Paul gagne par KO/KO technique : 9/2