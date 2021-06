Mayweather vs Paul: C’était l’entraînement brutal de Logan Paul pour essayer de battre Floyd Mayweather

C’était l’entraînement brutal de Logan Paul pour essayer de battre Floyd Mayweather

La combat le plus controversé et le plus attendu de cette année est venu. Floyd Mayweather affronte Logan Paul dans un match d’exhibition au cours duquel le YouTuber essaie de marquer l’histoire et de vaincre l’ancien champion.

Le processus pour arriver à ce jour dans Miami a été compliqué, d’abord pour parvenir à un accord puis une suspension du combat Quoi Cela semblait mettre fin au rêve de Logan mais tout cela a été laissé pour compte et le jeune combattant a dû devenir sérieux pour chercher la victoire.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Logan a montré à quoi ressemblait son travail d’entraînement pendant tous ces mois, depuis son déménagement à Porto Rico, face à différents boxeurs, comme Ryan Garcia et ayant un programme d’exercice qui l’a poussé à la limite.

Logan est arrivé à la pesée avec un spectaculaire physique qui lui a donné pour peser 189,5, 34,5 de plus que Floyd qui a donné 155 livres. Un cas particulier puisque l’ancien champion affirme qu’il ne prend pas frères Paul et que tout cela est une grosse affaire.

Logan a promis de battre Mayweather et de faire l’histoire, nous verrons si votre physique et ce qu’ils entrent valent battre l’un des meilleurs de l’histoire de la boxe.