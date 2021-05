Mayweather vs Paul: Chad Johnson oublie la NFL pour se rendre à la surface: combattez sur la sous-carte de Floyd Mayweather contre Logan Paul

Chad Ochocinco se bat dans l’événement Mayweather contre Paul. .

le la boxe continue à attirer de nouveaux combattants pour les événements d’exposition, de exnba, YouTubers, et maintenant exnfl. Chad Johnson faire partie du panneau d’affichage de l’événement Floyd Mayweather et Logan Paul au Hard Rock Stadium.

Il était l’ancien joueur de la Les Bengals de Cincinnati qui ont révélé dans une interview pour le podcast “ Je suis un athlète ”, où il a révélé qu’il s’agissait d’un combat de quatre ou six rounds, bien que son rival n’ait pas encore été confirmé.

Son incursion dans la boxe est venue quand il Le manager de Floyd l’a approché pour lui proposer de faire partie du panneau d’affichage, tout en s’entraînant dans le propre club de Money.

Chad Ochocinco a quitté la NFL avec le Cincinnati Bengals, a joué un an avec les New England Patriots et a été coupé par les Dolphins de Miami lors du camp d’entraînement en 2012.