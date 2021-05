Mayweather vs Paul: Floyd Mayweather révèle pourquoi il a accepté le combat contre Logan Paul

Floyd Mayweather accepte la raison de combattre Logan Paul. AP

Après un report et de nombreuses rumeurs, le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul se produiront le 6 juin une confrontation qui a soulevé de nombreuses critiques du combattant américain, qui pour la première fois défend sa position pour avoir accepté ce défi.

Floyd était sincère et a révélé dans une interview que seul J’ai accepté de combattre le YouTuber pour l’argent qu’il pouvait gagner sans affecter son record invaincu de 50-0.

“Parce qu’un combat est quelque chose qui reste à jamais sur votre dossier. Ceci est une exposition. Souviens-toi de ça, j’ai l’esprit vif. J’ai dit à tout le monde que j’étais une pom-pom girl, donc je peux combattre un combattant maintenant et je peux me garantir 35 millions de dollars. Ou Logan Paul et moi pouvons sortir et divertir les gens et rapporter 9 chiffres, 100 millions de dollars. Pourquoi pas? “ a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par DJ Akademiks.

Même si Logan a dit que ce combat sera la fin de l’enregistrement de Money cela ne comptera que comme affichage, donc s’il tombe, Money ne perdra rien d’autre que sa fierté.