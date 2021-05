Mayweather vs Paul: Jake Paul est banni du combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather après le combat dans la confrontation

Jake Paul est banni du combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather après le combat dans la confrontation 0 commentairesCommenter

Floyd Mayweather et Jake Paul, loin d’une bataille rangée

Floyd Mayweather répond à Canelo Lvarez et le compare à Logan Paul

La controverse entre les frères Paul et Floyd Mayweather toujours de quoi parler et est-ce après Jake Paul intentera un procès avec Money pour avoir volé sa casquette Au milieu d’une conférence, il a été banni de l’événement le 6 juin.

C’était le sien Logan qui a informé son frère qu’il ne pouvait pas se battre à effectuer dans le Hard Rock Stadium de Miami, à cause de tout le bruit que il a provoqué avec Floyd, où il a même été touché à l’œil.

«Ils ne vous laissent pas entrer dans le combat. Vous êtes littéralement expulsé du Hard Rock Stadium le 6 juin. “

Aux nouvelles, Jake vient de dire: “Glissez vers le haut, achetez le combat. Je m’en fiche.”

L’histoire entre les frères et Mayweather est de plus en plus long depuis qu’il a accepté le match d’exhibition avec Logan, après avoir refusé d’affronter Jake plusieurs fois, car ce ne serait pas un match officiel et juste un spectacle.

