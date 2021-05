Mayweather vs Paul: Jake Paul: “Floyd Mayweather sous-estime mon frère”

Jake Paul défend Logan Paul pour son combat contre Floyd Mayweather. .

Jake Paul est sorti pour défendre le combat entre son frère Logan Paul et Floyd Mayweather après les centaines de critiques qui ont été déclenchées qu’il ne s’agit pas d’un événement de qualité. Le combattant a également déclaré que tout était une question de divertissement.

Dans une interview avec The Sun, Jake a souligné que ces types de combats visent à divertir les gens et même l’a comparé à l’Empire romain.

«Je pense que c’est cool, je pense que cela attire plus les yeux sur le sport de la boxe. Les gens oublient que la boxe est un divertissement. Tous les sports sont conçus pour le divertissement, même de l’Empire Romano, ils avaient des sports olympiques pour se divertir. “

À propos du résultat du combat, Jake ne voulait pas donner ses prévisions, mais a souligné que Floyd sous-estime Paul.

“C’est amusant et je pense Floyd a encore une fois sous-estimé mon frère, Et il y a un avantage de taille, mon frère est rapide et a un pouvoir KO. Je ne dis pas que je vais battre Floyd Je ne vais pas dire qu’il va perdre contre Floyd, mais je pense que nous verrons un bon combat. “