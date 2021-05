Mayweather vs Paul: Jake Paul: “Je ne pensais pas que Floyd Mayweather allait être aussi fou d’une casquette”

Jake parle de son conflit avec Floyd Mayweather. .

Le combat de Logan Paul et Floyd Mayweather a pris un tour dans la première confrontation entre les deux combattants, Tout ça parce que Jake Paul a volé la casquette de l’ancien champion provoquant presque une bagarre lancée au Hard Rock Stadium.

Bien que le chahut n’ait abouti qu’à Jake avait un œil au beurre noir causé par une salope Floyd et que a été banni du stade le jour du combat, Le combattant également a affirmé qu’il ne s’attendait pas à une telle réaction.

«C’était une sorte de surcharge sensorielle avec tout ce qui se passait. Il y avait comme huit types autour de moi qui m’attrapaient, certains m’ont frappé à la jambe. Je garde sa casquette toute ma vie. J’étais comme: ‘Non! Je ne vais pas lâcher! Et c’était la principale chose qui les inquiétait, comme, ‘Donnez-nous le putain de chapeau, donnez-nous la casquette!’ Et je me suis dit: ‘Non! Noooo! », A-t-il déclaré dans une interview avec Chael Sonnen sur le podcast You’re Welcome.

Moment absurde, hilarant. Je ne pensais pas qu’il allait devenir si fou pour une casquette. “

Jake a mentionné qu’après L’argent a récupéré sa casquette des gardes ils l’ont arrêté et emmené après plusieurs tentatives de frapper.

“Puis ils ont finalement eu le chapeau et puis j’ai vu ce Floyd Mayweather en colère, il ne pouvait pas y croire. Un de ses gardes de sécurité avait ma chemise enroulée autour de sa main pour que je ne puisse pas m’échapper, et il vient juste en courant vers moi et lance des coups sur le garde de sécurité. J’ai littéralement dit: “ Oh wow, c’est fou ”, mais le plus drôle est qu’aucun des succès ne s’est approché suis à l’époque et a frappé son propre garde de sécurité sur le côté de la tête. Moment absurde, hilarant. Je ne pensais pas qu’il allait devenir si fou pour une casquette. “

Sérieusement parlant, le YouTuber a également souligné qu’il ne croyait pas que tout allait devenir incontrôlable pour avoir pris sa casquette.

“Ecoute, c’est du show business. Je ne pensais pas que ça deviendrait si viral, je pensais que ça allait être comme, ‘C’est drôle. Jake Paul est un gamin amateur, ce qui, soit dit en passant, c’est ce que je recherchais. J’ai pensé que ça allait être hilarant, je vais être comme un gamin qui vole une casquette à quelqu’un sur le terrain de jeu. “