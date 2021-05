Mayweather vs Paul: Logan Paul menace Floyd Mayweather de sa meilleure forme physique: “Cinq semaines pour le battre”

Le combat tant attendu de l’exposition entre Logan Paul et Floyd Mayweather dure cinq semaines à réaliser et bien que l’enjeu soit en faveur de l’ancien champion du monde, le YouTuber se sent confiant grâce à son grand changement physique.

Sur votre compte Instagram, Logan a partagé une photo de lui après sa formation, montrant qu’il a travaillé plus dans le gymnase et qu’il est prêt après ne pas se battre depuis 2019 quand il est tombé à KSI.

La photo de son travail au gymnase accompagnée d’un message adressé à Floyd, affirmant qu’il le vaincra, ce qui se répète depuis que le combat a été confirmé depuis 2020.