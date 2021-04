Mazarrón FC gagne 2-1 à domicile face à l’UCAM B

18/04/2021 à 19:12 CEST

Victoire pour lui Mazarron, qui a gagné 2-1 contre UCAM lors de leur confrontation dans la deuxième phase de la troisième division. le Mazarron FC visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-2 lors du match précédent contre Les Garres. Pour sa part, UCAM B est venu de battre 1-0 à domicile pour L’Union dans le dernier match joué. Avec cette défaite, le UCAM B a été placé en quatrième position à la fin du match, tandis que le Mazarron FC est cinquième.

La première équipe à marquer a été la UCAM B, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Benoît à la 25e minute. L’équipe locale est à égalité avec un but dans son propre but de Gabri à la 28e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-1.

En deuxième période, la chance est venue pour lui Mazarron FC, qui a tracé le jeu avec un peu de Chiki à la 65e minute, terminant ainsi le match avec un résultat final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Mazarron de Keni soulagé Miguel Ortuño, Oliver, Juan Duran, Vera Oui Matallana pour Diego, Omar, Arbalète Salva, Javi vera Oui Chiki, tandis que le technicien du UCAM, Sergio Aracil gauche, a ordonné l’entrée de Fran Martinez, Garcia, Oscar Lizon Oui Highlander fournir Adrian, Karim Chaban, Pau Perez Oui Enzo.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, quatre pour Simpara, José Ma, Oliver Oui Vera, de l’équipe locale et un pour Karim Chaban, de l’équipe visiteuse.

Pour le moment, le Mazarron et le UCAM ils restent à égalité à 29 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain, l’équipe de Keni fera face à CD Bullense, Pendant ce temps, il UCAM B par Sergio Aracil Izquierdo sera mesuré contre lui Carthagène FC UCAM.

Fiche techniqueMazarrón FC:Emilio, Juande, Edu Serrano, Simpara, Josema, Diego (Miguel Ortuño, min.66), David Vera, Javi Vera (Vera, min.85), Omar (Oliver, min.71), Salva Ballesta (Juan Durán, min .85) et Chiki (Matallana, min.85)UCAM B:Zorro, Ramon, Gabri, Enzo (Serrano, min.83), Booker, Ferny, Mario Tomé, Karim Chaban (Garcia, min.79), Adrian (Fran Martínez, min.66), Pau Pérez (Oscar Lizon, min. 79) et BenitoStade:–Buts:Benito (0-1, min. 25), Gabri (1-1, min. 28) et Chiki (2-1, min. 65)