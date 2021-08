Mazatlán accueille San Luis dans son fief

27/08/2021

Le à 07:45 CEST

Samedi prochain à 02h00 se jouera le match de la septième journée de la MX Opening League, dans lequel nous verrons le Mazatlán et à San Luis dans le Stade Mazatlán.

Les Mazatlán atteint la septième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir été battu 0-3 lors du match précédent contre Tigres de l’UANL. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des six matches disputés jusqu’à présent, avec sept buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le San Luis a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Croix Bleue lors de son dernier match, il arrive donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Liga MX de Apertura, le San Luis il en a remporté deux et cumule le chiffre de cinq buts encaissés contre six en faveur.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Mazatlán a gagné une fois, a perdu une fois et a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui San Luis, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade Mazatlán. A la maison, le San Luis Ils ont un record de deux victoires en deux matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les hôtes devront défendre leur but contre un adversaire très puissant à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Mazatlán et les résultats sont deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, les visiteurs ajoutent deux matchs consécutifs sans défaite dans le domaine de Mazatlán. La dernière fois qu’ils ont affronté le Mazatlán et le San Luis dans la compétition c’était en février 2021 et le match s’est conclu sur un score de 0-3 en faveur des visiteurs.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points au classement de la Liga MX de Apertura (huit points), donc ce match pourrait aider à faire match nul. Les Mazatlán est onzième, tandis que le San Luis, pour sa part, est dixième.