Mazatlán bat Juárez et continue avec des options dans le tournoi Apertura

29/09/2021

Le à 06:33 CEST

. / Mazatlán

Mazatlán a battu Juárez 3-1 mardi et a conservé intactes ses chances de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi mexicain d’Apertura. Un but contre son camp de José Juan García, un but du Brésilien Camilo Sanvezzo et un autre du Mexicain Bryan Colula ont donné la victoire à l’équipe dirigée par l’Espagnol Beñat San José, qui a été secouée par une séquence de deux défaites et trois nuls lors de ses cinq dernières sorties. .

A Mazatlán, le port mexicain du Pacifique, l’équipe locale a pris l’avantage à la 8e minute lorsque Garcia a mis le ballon dans sa propre porte et a augmenté la différence en 36 avec une touche du pied gauche de Sanvezzo passer d’Iván Moreno. Mazatlán est allé plus loin et en 69 a fait 3-0 avec un but de Colula, une passe du Chilien Nicolás Díaz, dont l’équipe locale a perdu de l’essence.

Le Juárez de l’entraîneur brésilien Ricardo Ferretti s’est tourné vers l’attaque et a décoté en 77 avec un but de Pedro Garay au bord de la surface, mais ce n’était pas suffisant et il a perdu une série de trois victoires consécutives. Malgré la défaite, l’équipe de Ferreti est dans la zone de reclassement, au onzième siège avec 11 points.

Quelques heures auparavant, Necaxa avait battu les Tijuana Xolos avec des buts de Luis García, de l’Argentin Maxi Salas et d’Alan Medina. Le Rayos a licencié l’entraîneur Guillermo Vázquez le week-end dernier et ce mardi, ils ont montré un visage différent, malgré le fait que le nouveau stratège argentin Pablo Guede n’était pas sur le banc. Dans son stade, Necaxa était supérieur à un Tijuana en manque de défense et s’est hissé à la douzième place, ce qui l’amène dans la zone des play-offs.

Les Aigles du Amérique par l’entraîneur argentin Santiago Solari nul 1-1 avec Pachuca et, bien qu’ils aient atteint trois matchs sans gagner, ils ont été confirmés dans le direction. Dans la continuité de la onzième journée, l’Argentin Gustavo Cabral a donné un avantage au Pachuca de l’entraîneur uruguayen Paulo Pezzolano et Salvador Reyes a égalisé le duel pour l’Amérique.

La moitié initiale était un domaine alternatif; À la 33e minute, sur un coup franc, Cabral a donné l’avantage aux Tuzos, dont l’équipe locale a imposé des conditions. Lorsque l’Amérique a joué le pire, un match au milieu du terrain, Reyes a obtenu de bons retours d’un jeu commencé avec une combinaison entre les médaillés olympiques Sebastián Córdova et Henry Martin et avec un tir du droit, il a égalisé.

La seconde mi-temps était ennuyeuse, avec peu de football et les deux équipes en panne; Víctor Guzmán a échoué sur un tir au but en 85, arrêté par le gardien américain, Guillermo Ochoa, et l’Uruguayen Federico Viñas a laissé la victoire aux azulcremas, à la 95e minute, arrêté par le gardien Óscar Ustari. L’Amérique, qui a perdu il y a neuf jours avec Toluca et fait match nul avec Guadalajara samedi, s’est confirmée en tête avec six victoires, quatre nuls, une défaite et 22 points, deux sur Monterrey et Toluca et trois sur Atlas, battu ce mardi 0-1 pour Puebla.

L’Apertura se poursuivra ce mardi lorsque le leader América, de l’entraîneur argentin Santiago Solari, se rendra au domicile de Pachuca et Atlas, quatrième du championnat, recevra Puebla, à la recherche de trois points qui le placeront à la deuxième place. Ce mercredi San Luis accueillera les Tigres UANL et Querétaro à Guadalajara, tandis que Cruz Azul-León et Pumas-Santos Laguna reporteront leur engagement à novembre.