Mazatlán conserve les trois points face au FC Juárez (3-1)

29/09/2021

Le à 04:16 CEST

Les Mazatlán gagné 3-1 contre Juárez lors du match qui s’est déroulé ce mercredi au Stade Mazatlán. Les Mazatlán Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Tijuana. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Juárez gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui San Luis à la maison et le Lion à l’extérieur, par 1-0 et 0-1 respectivement et cumule trois victoires consécutives dans la compétition. Après le match, l’équipe de tir est dixième, tandis que le Juárez Il est treizième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Mazatlán, qui a ouvert le score avec un but dans son propre but de José Garcia à la minute 8. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de tir a augmenté, ce qui a accru les différences, portant le score à 2-0 grâce à un but de Camilo Sanvezzo à la 36e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Après la mi-temps du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son compte de buts par rapport à son rival avec un but de Bryan Colula à la minute 69. L’équipe de Juarense a réduit les distances grâce à un but de Pedro Raul à la 77e minute. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 3-1 à la lumière.

L’entraîneur de la Mazatlán a donné accès à Nicolas Diaz, Gonzalo freitas, Bryan Colula, Michael Rangel et Jésus Zavala pour Daniel Amador, Image de balise Carlos Vargas, Ivan Moreno, Brian Rubio et Jorge Zarate, Pendant ce temps, il Juárez a donné le feu vert à Jaime Gomez, Pedro Raul, Carlos Rosel et Blas Armoa, qui est venu remplacer Image de balise Alberto Acosta, Paul Aguilar, Image de balise Fabian Castillo et José Esquivel.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune, quatre pour les locaux et deux pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Daniel Amador, Jorge Antonio Padilla, Jésus Zavala et Gonzalo freitas et par les visiteurs de Maximiliano Olivera et Image de balise Fabian Castillo.

Avec ces trois points, le Mazatlán classé 10e avec 14 points, tandis que le Juárez il s’est classé treizième avec 11 points à la fin du match.

Au tour suivant de l’Ouverture MX League, les deux FC Juárez comme lui Mazatlán jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Pachuca et le Lagune de Santos respectivement.