Mazatlán et Monterrey à égalité au stade Mazatlán

08/07/2021

Le à 04:30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Mazatlán et qui a affronté le Mazatlán et à Monterrey il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Mazatlán Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Pachuca dans son fief (2-1) et l’autre devant Croix Bleue loin de la maison (0-2). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Monterrey est venu de battre 2-0 à domicile à Pumas UNAM lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la MX Opening League, tandis que le Monterrey classé quatrième à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Mazatlán, qui a créé le lumineux avec un peu de Verre Nestor Vicente à 45 min. Attaché le Monterrey par un but de Arturo González près de la conclusion, à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-1.

En deuxième mi-temps, les Mazatlán et le Monterrey Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Mazatlán qui sont entrés dans le jeu étaient Giovanni Augusto, Jorge Zarate, Ivan Moreno, Image de balise Salvador Rodriguez Morales Oui Sagir David Arce Chavez remplacement Alfonso Sanchez, Jésus Zavala, Bryan Colula, Image de balise Carlos Vargas Oui Brian Rubio, tandis que les changements dans le Monterrey Ils étaient Edson gutierrez, Ange Zapata, Celso ortiz Oui José Alvarado, qui est entré pour remplacer Vincent Janssen, Joël Campbell, Maximiliano Meza Oui Arturo González.

Au cours de la réunion de 90 minutes, un total de huit cartes ont été présentées. Par le Mazatlán l’arbitre sanctionné de jaune pour Image de balise Carlos Vargas, Verre Nestor Vicente Oui Camilo Sanvezzo, tandis que l’équipe de Monterrey a réprimandé Sébastien Vegas, Sergio Villarreal Oui Maximiliano Meza et avec du rouge à Sergio Villarreal (2 jaune) et Ange Zapata.

En ce moment, le Mazatlán il reste sept points et le Monterrey avec cinq points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Lion, Pendant ce temps, il Monterrey jouera contre lui Pachuca.