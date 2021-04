Mazatlán gagne 4-3 contre León

24/04/2021 à 7h15 CEST

le Mazatlan a gagné 4-3 contre Lion lors de la réunion tenue ce samedi dans le Stade Mazatlan. le Mazatlan Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Atlas Guadalajara. De la part de l’équipe visiteuse, le Lion il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui FC Juarez dans son stade et le Atlas Guadalajara à l’extérieur, par 2-0 et 1-3 respectivement et accumulé cinq victoires consécutives dans la compétition. Avec ce score, l’équipe Mazatlan est huitième, tandis que le Lion il est sixième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Lion, qui a inauguré le lumineux grâce à l’objectif de Luis Montes à la 11e minute. Par la suite, l’équipe léonaise a marqué à la 29e minute grâce à un but de Victor Davila. Mais plus tard, l’équipe Mazatlan a approché le tableau de bord par un but de Michael Rangel peu de temps avant la fin, en particulier en 43, terminant la première mi-temps avec le score de 1-2.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé du bon pied pour lui Mazatlan, qui a mis les tables avec un peu de Giovanni Augusto à la 55e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, revenant avec un autre but de Giovanni Augusto, complétant ainsi un doublé à 58 minutes. Il a ajouté à nouveau le Mazatlan, augmentant l’avantage grâce à un nouvel objectif de Michael Rangel, réalisant ainsi un doublé à 73 minutes. L’équipe visiteuse a coupé les différences grâce à un objectif de Ange Mena à la limite de la fin, dans le 90, mettant ainsi fin au duel avec un résultat de 4-3.

Dans le chapitre sur les changements, le Mazatlan de Francisco Palencia soulagé Jorge Antonio Padilla, Efrain Velarde, Rodrigo Millar, Luis Mendoza Oui Walter Sandoval pour José Ortiz Cortes, Image de balise Salvador Rodriguez Morales, Israël Jimenez, Camilo Sanvezzo Oui Daniel Amador, tandis que le technicien du Lion, Ignacio Ambriz, a ordonné l’entrée de Ange Mena, José Godinez, Gil Giovanni Burón Morales Oui Pedro Hernandez fournir José Ramirez, Santiago Colombatto, Emanuel Gigliotti Oui Victor Davila.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Jorge Antonio Padilla, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Santiago Colombatto Oui William Tesillo et avec du rouge à Luis Montes.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour 16, le Mazatlan classé huitième, tandis que le Lion est sixième.

Le lendemain de la compétition, le Mazatlan jouera contre lui Monterrey loin de chez soi, tandis que le Lion affrontera dans sa querelle contre le Queretaro.