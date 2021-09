Mazatlán reçoit Pumas UNAM le neuvième jour

17/09/2021

Le à 01:30 CEST

Dimanche prochain à 04h00, il aura lieu au Stade Mazatlán le duel entre Mazatlán et le Pumas UNAM lors de la neuvième journée de la Liga MX de Apertura.

Les Mazatlán visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la neuvième journée après avoir perdu leur dernier match contre lui Amérique par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de neuf buts pour et 14 contre.

Pour sa part, Pumas UNAM a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Chivas Guadalajara lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Mazatlán. À ce jour, sur les huit jeux que le Pumas UNAM En Apertura MX League, l’un d’eux a gagné avec un bilan de quatre buts pour et 10 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Mazatlán ils ont gagné une fois, perdu une fois et fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le Pumas UNAM Il a été battu à trois reprises sur ses trois matchs disputés, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Mazatlán pour essayer de briser les statistiques.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Mazatlán et le bilan est de sept défaites et huit nuls en faveur de la Mazatlán. De plus, l’équipe à domicile accumule une séquence de trois matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Pumas UNAM. La dernière fois qu’ils ont affronté le Mazatlán et le Pumas UNAM dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-0 pour le Pumas UNAM.

En ce qui concerne la situation de ces équipes en Opening MX League, avant la contestation du match, le Mazatlán est en avance sur le Pumas UNAM avec une différence de trois points. L’équipe de Benat San José il se classe à la douzième place avec neuf points à son tableau de bord. Quant au rival, le Pumas UNAM, est en dix-septième position avec six points.