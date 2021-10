Mazda lance son nouveau moteur six cylindres dans deux nouveaux SUV en 2022 | Moteur

Mazda veut présenter le CX-60 et le CX-80, deux VUS plus gros. Et avec eux, Mazda lancera son moteur six cylindres dans deux nouveaux SUV en 2022.

La marque japonaise mise une nouvelle fois sur les SUV et cherche à étoffer son offre avec l’arrivée de deux nouveaux modèles l’année prochaine. Ainsi, Mazda souhaite présenter le CX-60 et le CX-80, deux SUV plus gros qui accompagneront les CX-3, CX-5, CX-30 et MX-30. Et avec eux, Mazda lancera son moteur six cylindres dans deux nouveaux SUV en 2022.

Les modèles les plus réussis de la gamme du constructeur japonais sont les SUV. Cela se produit dans une grande partie des marques, et la majorité mise sur l’élargissement de leur offre uniquement dans cette gamme, celle qui leur apporte le plus d’avantages. Certes, il est vrai que la Mazda 3 se vend bien, mais c’est la seule qui puisse rivaliser avec le SUV.

Ainsi, la société a décidé lancer plus d’options dans sa proposition SUV.

Avec ces deux nouveaux SUV, la marque prévoit d’introduire pour la première fois des motorisations hybrides rechargeables dans sa gamme, en plus d’avoir des versions à hybridation légère. Pour compléter la gamme, Mazda mise sur vendre des moteurs essence six cylindres en ligne Skyactiv-X et diesel Skyactiv-D, une grande nouveauté dans l’offre du constructeur asiatique.

En ce qui concerne la taille du SUV, le Mazda CX-60 Ce sera un SUV avec cinq sièges confortables. Son frère, le Mazda CX-80, il peut transporter jusqu’à sept passagers. Avec un équipement complet, avec une technologie très avancée comme le système de production flexible Building Block, la marque espère pouvoir vendre un grand nombre d’unités qui augmenteront la viabilité de l’entreprise.

Et ils ne s’arrêteront pas là. Dans les prochains mois, un nouveau moteur devrait arriver sur la Mazda MX-30, une option composée d’un moteur électrique et d’un bloc rotatif à essence. Tous à la recherche d’une plus grande autonomie.

En 2025 plusieurs Nouveautes arrivées de la plateforme qui a été développée spécifiquement pour les voitures électriques.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.