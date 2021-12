Mené par la voix soul plaintive de Frankie Beverly, Maze était le maître absolu du groove R&B doux et midtempo. Depuis la sortie de leur premier album, 1977’s Maze avec Frankie Beverly, jusqu’en 1994, ils ont régulièrement visité les charts R&B américains, accumulant ainsi 29 singles à succès – dont une paire de n ° 1 – et 12 albums de classement ( dont huit ont été certifiés Or).

Les racines de Maze

Bien que le son moelleux caractéristique de Maze ait été associé à la côte ouest des États-Unis – et à San Francisco en particulier – leurs racines se trouvaient à Philadelphie. C’était la ville natale de la cheville ouvrière du groupe, Frankie Beverly, un chanteur de gospel qui est né Howard Beverly en 1946. Il a acquis le nom de Frankie dans sa jeunesse parce qu’il était un grand fan de Frankie Lymon & The Teenagers, et a chanté leurs chansons. a cappella pour une petite monnaie aux coins des rues de Philly.

En grandissant, Beverly a dirigé plusieurs groupes influencés par le doo-wop – parmi lesquels The Blenders et The Silhouettes – mais ce n’est qu’en rejoignant The Butlers, en 1963, qu’il a enregistré son premier enregistrement. À la fin de cette décennie, Beverly dirigeait un nouveau groupe, un octet autonome appelé Raw Soul, qui a fait ses débuts 45 en 1970 pour un label indie local de Philly. Ils ont enregistré plusieurs autres singles au début des années 70, bien qu’aucun d’entre eux n’ait eu d’impact auprès du public américain.

Mais la fortune du groupe a radicalement changé lorsque, dans le but d’améliorer leurs perspectives de carrière, ils ont déménagé à San Francisco en 1973. La relocalisation a donné des résultats immédiats en tant que superstar de la soul Marvin Gaye a attrapé leur émission en direct, a été très impressionné et leur a immédiatement offert un emploi en tant que première partie et groupe d’accompagnement. La seule condition qu’il a faite était que le groupe change de nom. Gaye a proposé Maze, que Frankie Beverly et ses cohortes ont volontiers adopté comme leur nouveau surnom. Compte tenu de leur association avec l’icône de la Motown, il ne fallut pas longtemps pour que les maisons de disques fassent la queue pour signer le groupe. À la fin de 1976, ils ont signé un accord avec Capitol Records, basé à Hollywood.

L’album

Leur premier album, Maze avec Frankie Beverly, a posé un jalon audacieux dans la musique R&B américaine. Il est sorti en mars 1977, à une époque où un enfer disco-funk frénétique consommait de la musique noire. Mais Maze a osé être différent. Le dancefloor n’était pas leur priorité. Bien sûr, ils pouvaient augmenter le quotient funk quand ils le voulaient, mais la plupart du temps, ils recherchaient quelque chose de plus profond et de plus significatif, soudant des mélodies montantes avec des paroles réfléchies à des grooves prolongés, jazzy et au rythme moyen.

Ce qui distinguait également Maze de la meute, c’est qu’ils avaient un contrôle créatif total en studio. Au lieu d’avoir un producteur de disques à couper le souffle à la recherche du prochain hit disco (comme c’était la norme dans le R&B à la fin des années 70), ils avaient leur auteur-compositeur en chef, Frankie Beverly, donnant vie à sa vision musicale derrière le mixage. bureau.

Bien que Maze avec Frankie Beverly n’était pas leur plus gros album (Can’t Stop The Love de 1983 était leur summum commercial), il reste profondément important car il présentait le manifeste de l’âme de Maze, qui deviendrait un modèle stylistique pour toutes leurs futures sorties. Il contenait également de superbes morceaux, tous écrits par Frankie Beverly. L’ouverture « Time Is On My Side » a montré le côté plus funky de Maze, mais la plupart de leurs chansons ont mijoté avec une intensité calme et lente.

Cette qualité a été illustrée par des chansons comme l’envoûtante « Happy Feelin’s » (l’un des classiques de tous les temps de Maze), l’évocatrice « Look At California », la ballade groove aux accents latins « While I’m Alone » (le premier single et un hit du Top 30 R&B américain), et le plus vivant « You », un long morceau dont la combinaison de voix super soul et d’un backbeat étouffant est irrésistible. À l’opposé, « Lady Of Magic » (le deuxième single du groupe et aussi leur premier à pénétrer dans le Top 20 R&B américain) démontre la capacité de Maze à toucher la cible avec des chansons encore plus lentes. Mais Maze n’a jamais été coincé dans un seul engrenage, comme le montre le funkified « Color Blind ». C’est une chanson dont les paroles sur l’absurdité du racisme montrent que Maze n’avait pas peur d’exprimer ses préoccupations socio-politiques.

Aidé par deux singles dans les charts, Maze avec Frankie Beverly a atteint non seulement le Top 10 des albums R&B américains, mais a également atteint la 52e place du Billboard 200. Maze a ensuite connu un succès instantané aux États-Unis et sa popularité s’est rapidement propagée au Royaume-Uni et L’Europe . Le groupe est resté avec Capitol jusqu’en 1989, date à laquelle ils ont rejoint Warner Bros pour deux albums. Bien qu’ils n’aient pas enregistré depuis, le groupe continue de tourner aujourd’hui.

Labyrinthe avec Frankie Beverly nous ramène au début de leur voyage, il y a exactement 40 ans. Alors que tout le monde courait après le dollar disco, Maze exploitait son propre groove unique et distinctif. Ni trop rapide ni trop lent, c’était le tempo idéal de la romance et de la réflexion.