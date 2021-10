Mazepin a enduré des problèmes de casque, d’appui-tête et de « pieds brûlants »

Au sommaire : Nikita Mazepin a expliqué une série de problèmes qu’il a subis lors du week-end du Grand Prix des États-Unis.

Mazepin en proie de la tête aux pieds lors du Grand Prix des États-UnisNikita Mazepin a subi un week-end particulièrement malheureux sur le Circuit des Amériques. Les problèmes ont commencé lors des essais du vendredi, lorsqu’il a dû passer au stand en raison d’un problème avec son nouveau casque.

« J’ai fait un casque Austin en édition spéciale », a expliqué Mazepin, « et j’ai beaucoup lutté avec les casques Bell cette année, la visière. Parfois, vous avez une mauvaise visière et il y a un trou dedans, ou comme un petit trou où l’air entre.

« Donc, à 330 km/h, il garde votre œil droit ouvert, ce qui n’est pas idéal car il commence à pleurer et à arroser, donc j’étais juste contrarié à ce sujet. »

Les larmes ne se sont cependant pas arrêtées là. Pendant la course, il a signalé une forte chaleur dans le plancher de sa Haas, quelque chose qu’il avait déjà connu lors du Grand Prix de Hongrie.

« Je pleure aussi à l’intérieur de la voiture avec la façon dont les pieds brûlent », a-t-il déclaré à son équipe à la radio. « C’est comme s’ils se tenaient sur quelque chose de très chaud. Nous devrons enquêter.

Il avait déjà été contraint au stand dans le premier tour lorsque son appui-tête s’est détaché. L’ingénieur de course Ayao Komatsu s’est excusé pour ce problème lorsque Mazepin est revenu aux stands après avoir terminé la course avec deux tours d’avance en 17e et dernière position.

La mauvaise course d’Alpine a été une surprise – Ocon

Alpine a amélioré sa voiture lors des essais mais a reculé en course Esteban Ocon a déclaré qu’Alpine ne s’attendait pas à une course aussi difficile qu’à Austin après avoir amélioré sa voiture lors des essais.

« Nous ne nous attendions pas à avoir autant de difficultés, évidemment, » a déclaré le pilote Alpine, qui a abandonné la course sur un problème technique non identifié.

« Nous avons dû nous battre assez fort contre la voiture pendant les essais. Mais nous avons fait de bonnes améliorations tout au long de chaque session. Les qualifications n’ont pas été aussi bonnes que ce que nous espérions, mais nous l’avons beaucoup améliorée par rapport à la FP1.

«Et dans la course, une grande, grande lutte encore. Nous devons donc analyser et en revenir plus forts. »

Ocon a tiré une certaine consolation de son opinion que peu d’autres sites offrent un challenger similaire à COTA. « C’est une piste à part entière, je dirais. La piste est très accidentée par rapport à d’autres endroits. C’est assez cahoteux. Il y a donc de nombreux aspects que nous allons examiner.

Chadwick : deuxième victoire en W Series née de la pression de la défense du titre

Jamie Chadwick a remporté son deuxième titre de la série W au COTA, battant sa rivale Alice Powell de 159 points contre 132 pour Powell dans la course finale.

Elle a déclaré que l’attente de défendre le titre 2019 l’avait poussée à améliorer ses courses. « Je pense qu’il y avait de la pression », a-t-elle déclaré.

« Je suis définitivement venu avec l’attente, de moi-même mais aussi d’autres personnes, d’être dans la meilleure position pour défier à nouveau le titre, donc bien sûr, il y avait de la pression. Mais je me sentais positif, avec ça.

« J’avais la confiance de l’année précédente et aussi le sentiment que cette année allait être une année encore plus importante, donc de savourer encore plus l’opportunité. Je pense qu’à chaque course, il y a toujours un peu d’attente là-bas, mais je pense que cela m’a en quelque sorte aidé à élever mes standards et je pense que, combiné au fait qu’Alice m’a poussé si fort, a mis la pression.

Malgré des titres consécutifs – et un passage dans la série électrique tout-terrain Extreme E – Chadwick a déclaré que son avenir était actuellement incertain.

« Je ne sais pas pour le moment », a-t-elle dit, sur ce qu’elle allait passer. « L’opportunité que nous offre la W Series à tous, mais particulièrement pour moi, en tant que double champion, je pense qu’elle est énorme. Je vais donc savourer cela, en profiter autant que possible et, espérons-le, avancer dans de plus grandes choses. »

