Mazepin a fait ses débuts en F1 le plus court depuis 2002 · .

Trois pilotes ont fait leurs débuts en Grand Prix lors du Grand Prix de Bahreïn d’hier, et tandis que deux d’entre eux ont vu le drapeau à damier, l’autre a eu la plus courte introduction à la F1 depuis près de deux décennies.

Nikita Mazepin a perdu le contrôle de sa voiture au deuxième virage dans le premier tour de course, percutant une barrière, endommageant sa Haas VF-21 et mettant fin à son implication dans la procédure.

Nous n’avons pas vu un pilote abandonner au premier tour de sa première course depuis l’accident qui a anéanti huit voitures au départ du Grand Prix d’Australie 2002. Felipe Massa et Allan McNish, qui faisaient leurs débuts respectivement pour Sauber et Toyota, faisaient tous deux partie des éliminés au premier virage.

Depuis lors, quelques recrues malchanceuses sont sorties au deuxième tour – Karun Chandhok en 2010 et Andre Lotterer en 2014 – mais pas plus tôt. Deux autres ont atteint l’arrivée à leurs débuts mais ont été disqualifiés: Robert Kubica en 2006 (sa voiture était en sous-poids) et Sergio Perez en 2011 (dimensions de l’aile arrière illégales).

Massa a été anéanti à son tour un carnage lors de ses débuts en 2002, le coéquipier de Mazepin, Mick Schumacher, était l’un des deux débutants à avoir atteint le drapeau à damier. Son père a fait des débuts notoirement courts dans le Grand Prix de Belgique 1991 – son embrayage a échoué et il s’est arrêté au sommet du Raidillon.

La troisième recrue, Yuki Tsunoda, a non seulement atteint l’arrivée, mais a marqué des points pour la neuvième place. Comme cela a été largement souligné ailleurs, cela a fait de lui le premier pilote japonais à marquer des points à ses débuts. Mais c’est une statistique trompeuse, en raison des changements dans le système de points au fil du temps.

Ses prédécesseurs Noritake Takahara (en 1976), Kunimitsu Takahashi (1977) et Kamui Kobayashi (2009) ont tous terminé neuvième à leurs débuts, mais n’ont pas marqué de points. Deux autres ont fait encore mieux, ouvrant leur carrière avec une septième place. Ce sont Satoru Nakajima avec Lotus en 1987 et Shinji Nakano pour Prost en 1997, qui auraient tous deux marqué six points aujourd’hui, mais n’ont rien obtenu à l’époque.

Verstappen a célébré la pole avec son anniversaire David Coulthard Max Verstappen a pris la pole position pour Red Bull avec le meilleur temps au tour de la pole position à Bahreïn depuis cinq ans – avant que les voitures plus larges actuelles de F1 ne soient introduites. C’était cependant un signe prometteur pour Red Bull, car il s’agissait de leurs premières pole positions consécutives depuis le début de l’ère du V6 hybride turbo en 2014. Pendant ce temps, Ferrari a été la seule équipe en plus de Mercedes à prendre la pole deux fois dans un ligne.

C’était la quatrième pole position de Verstappen en carrière, le mettant au niveau de Mike Hawthorn, Didier Pironi, Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella.

Cependant, Verstappen n’a pas pu empêcher Lewis Hamilton de remporter la course et le pilote Mercedes a remporté sa 96e victoire en carrière. Curieusement, alors que Hamilton a 98 pole positions, dans les sept dernières courses, il a remporté deux pôles et six victoires. À ce rythme, il pourrait atteindre 100 victoires avant d’atteindre un siècle de pole positions.

Son coéquipier Valtteri Bottas a réalisé le tour le plus rapide, le 16e de sa carrière, mais n’a pas pu remporter ce qui aurait pu être sa troisième victoire consécutive dans la course d’ouverture de la saison.

Nakano a terminé septième à ses débuts en F1 – mais n’a pas obtenu de points La nouvelle saison de F1 a commencé sur son troisième circuit différent en autant d’années. Cela s’est produit pour la dernière fois en 1980-83, lorsque la F1 avait quatre sites différents pour le lever de rideau: l’Argentine, les États-Unis, l’Afrique du Sud et le Brésil. Notez que l’Afrique du Sud aurait dû ouvrir la saison 1981 et organiser une course, mais n’a pas obtenu le statut de championnat du monde en raison d’une dispute politique.

La dernière victoire de Hamilton signifie qu’il a égalé le record de victoires de Michael Schumacher en 15 saisons consécutives. Il a également dépassé le record de tours de Schumacher passés en tête, faisant passer le total de 5 111 à 5 126. À titre de comparaison, Hamilton a parcouru 15 222 tours dans sa carrière contre 16 825 de Schumacher.

Deux nouveaux noms d’équipe sont apparus sur la grille. Aston Martin a marqué son premier point grâce à la 10e place de Lance Stroll, bien que leur incarnation précédente l’aurait fait sous le système actuel. Roy Salvadori a terminé sixième à Aintree et Monsanto Park en 1959, la dernière saison où seuls les cinq premiers ont marqué des points.

Alpine n’a pas réussi du tout à marquer. En tant que seule écurie motorisée par Renault dans le championnat, cela a mis fin aux 39 courses de points marqués par le motoriste français.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants sur le Grand Prix de Bahreïn? Partagez-les dans les commentaires.

