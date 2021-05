Mazepin a plus de mal que Schumacher avec la voiture

Le directeur de l’équipe Haas, Guether Steiner, a déclaré que Nikita Mazepin avait plus de mal avec sa voiture que son camarade recrue Mick Schumacher car il n’était pas satisfait de sa stabilité à l’arrière.

Depuis que Mazepin s’est écrasé dans le premier tour de la manche d’ouverture, Schumacher a confortablement terminé devant son coéquipier dans les deux courses depuis. Mazepin a également réalisé plusieurs pirouettes lors des essais, dont une hier peu après le début de la première séance.

Steiner a déclaré que l’équipe «avait juste besoin d’essayer de lui trouver un meilleur équilibre» avec son châssis VF-21, dont il admet qu’il a des «lacunes».

“La voiture est très instable en virage”, a expliqué Steiner, “et je suppose que Mick peut peut-être mieux gérer celui-là et Nikita a un peu plus de mal, car il veut l’arrière, juste pour être sûr qu’il colle.

«C’est donc l’une des choses où nous devons essayer de mettre Nikita dans une meilleure position, qu’il se sente plus confiant. Parce que s’il n’a pas confiance en ses voitures, c’est très difficile à conduire alors, parce que les vitesses que l’on va, ce n’est pas facile, alors c’est ça [we] essaient de faire.

Mazepin a déclaré qu’il avait beaucoup appris de la course à pied qu’il avait pu faire jusqu’à présent cette année et qu’il avait fait des progrès.

«En tant que recrues, je suppose que vous vous améliorez tellement chaque week-end que vous allez continuer à améliorer le même montant, sinon plus, de la troisième ronde à la 23e ronde», a-t-il déclaré. «Chaque pilote trouve ses itinéraires avec le vent et les conditions changent tout le temps et je ne suis pas différent.»

Les vents violents à l’Autodromo do Algarve le week-end dernier ont rendu plus difficile la lecture de ce que faisait la voiture, a déclaré Mazepin.

«Les conditions de vendredi et samedi ont continué à changer pour nous et il était très difficile de vraiment mettre un clou sur ce qui se passe avec la voiture et les réglages et exactement ce que j’aime et ce que je n’aime pas.

«Vendredi a été une journée très difficile pour moi. Puis, samedi, j’ai fait un pas en avant dans les réglages et dans la compréhension de l’équipe, comment ils voient la voiture devrait fonctionner à son meilleur. Et puis dimanche, c’était aussi une course très longue et solitaire.

«Mais c’était formidable de faire ces tours parce que les conditions ne cessaient de changer et les températures des pneus changeaient. Et je pense que j’ai beaucoup appris sur la gestion des pneus sur un long relais.

